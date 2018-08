Passa in 1° commissione la proposta di delibera del "pre-dissesto"

Ottiene il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza presenti nella 1° commissione delle Istituzioni (Miccoli, Sansonna, Barchetta e Frisardi) la proposta di delibera del cosiddetto “pre dissesto”.



Adesso la palla passa al consiglio comunale di domani, mercoledì 29 agosto.

Intanto fa discutere la frase pronunciata dal consigliere di maggioranza nonché membro della commissione delle Istituzioni, Francesco Sansonna, che durante l'incontro ha detto “Dobbiamo bere questo bicchiere di aceto!”

«Questa frase l’ha pronunciata un consigliere di maggioranza dell’amministrazione Giorgino oggi in commissione - commenta il consigliere Michele Coratella, astenutosi dal voto - raccontando una grande verità e cioè che Andria è un vino andato a male.

La responsabilità è senza dubbio di questi "competenti" che ci governano da quasi 10 anni.

Ci costringono a bere aceto, a fare sacrifici e ipocritamente ci dicono che è per ”il nostro bene”, insomma oltre al danno, la beffa.

Quello che ci aspetta - continua Coratella - è un lungo inverno fatto di lacrime e sangue, per via dell’ulteriore debito che ricadrà sulle nostre spalle. Taglieranno i servizi e aumenteranno le tasse, incidendo pesantemente sulla vita quotidiana degli andriesi e come se non bastasse, tutto questo ricadrà anche sulle future generazioni.

Questo è il predissesto verso il quale ci stanno traghettando.

Oggi non è stata una commissione come le altre, perché chi ci amministra è stato costretto ad ammettere quello che il M5S vi sta raccontando da diverso tempo e cioè che la nostra città è una città morente e prossima al fallimento.

Debiti per cifre assurde che dovremo pagare noi ed i nostri figli. Una grande ingiustizia perché ha prevalso l'interesse personale e non il bene comune con l’aggravante che i danni li hanno fatti loro mentre i debiti dobbiamo pagarli noi tutti».