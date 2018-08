Arriva il giorno del consiglio decisivo per le sorti del Comune

Dopo il parere favorevole espresso dalla maggioranza nella 1° commissione consiliare "delle Istituzioni", svoltasi lunedì a Palazzo di Città, arriva il giorno del Consiglio Comunale.

Rimarcata anche dalla dirigente del settore finanziario la necessità di ricorrere al piano di riequilibrio con l'accertamento del disavanzo nella seduta odierna, così come stabilito anche nella diffida del Prefetto, nel consiglio comunale odierno, convocato dal Presidente Marcello Fisfola, saranno esaminati tutti i punti rinviati nella seduta dell'8 agosto e, nello specifico: modifica del Piano economico finanziario 2018 del servizio rifiuti urbani, assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri per l'esercizio 2018/2020, indirizzi su nuovo affidamento della gestione del laboratorio urbano e permessi a costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, per due canili.

All'ordine del giorno poi anche la proposta di deliberazione di consiglio comunale sul ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e richiesta di accesso al fondo di rotazione. Un provvedimento che dovrebbe essere approvato a maggioranza, ma nulla è dato per scontato.

Giorgino infatti sembrerebbe non voler propendere per questa decisione. Ricordiamo che il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 sarebbe di oltre 55 milioni di euro, le anticipazioni di tesoreria per 16 milioni circa di euro e i debiti verso fornitori di 6 milioni e mezzo di euro con una debitoria verso l'Aro di quasi 12 milioni di euro. Cifre importanti che però per il Sindaco e l'assessore alle Finanze non sarebbero esatte.

Il consiglio comunale promette fuochi d'artificio, assieme a quelli che, presumiamo, in serata suggelleranno la festa di matrimonio dell'on. Giuseppe D'ambrosio. A proposito, i pentastellati avevano chiesto all'amministrazione di anticipare o posticipare di un giorno il consiglio comunale poiché in concomitanza con il rito religioso (il matrimonio civile dell'onorevole con la sua Mariangela si tenne lo scorso febbraio a palazzo di città) ma l'amministrazione Giorgino pare abbia riposto "picche". Ad ogni modo, consiglieri comunali Movimento 5 Stelle hanno fatto sapere che non faranno mancare la loro presenza in aula per l'assise odierna.