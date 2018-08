Un consiglio comunale lungo e difficile quello consumatosi ieri a Palazzo di città. Interventi di esponenti di maggioranza e di minoranza si sono alternati sui punti all’ordine del giorno fino alle ore 00.44.

L’assise si apre con una lunga discussione sulle ultime vicende che hanno riguardato il botta e risposta tra l’Aro 2 Bt e l’Ager (agenzia regionale dei rifiuti). Un estenuante dibattito protrattosi per oltre 60 minuti su responsabilità in merito all’aumento Tari. Non votano i consiglieri di centrosinistra e del M5S. In maggioranza si astiene dal voto Laura Di Pilato, Antonio Nespoli, Antonio Sgaramella e Saverio Fucci. La Delibera avente ad oggetto il servizio raccolta “modifica del Piano economico finanziario 2018 del Servizio rifiuti urbani” passa poi con 17 favorevoli.

All'ordine del giorno segue l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 e la proposta di deliberazione di consiglio comunale sul ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quindi la richiesta di accesso al fondo di rotazione. Non partecipano al voto sia i consiglieri di centrosinistra che i pentastellati.

Per il prof. Sabino Fortunato è questa una conclusione annunciata già dalla precedente Consiliatura: «lo squilibrio è strutturale ed è strutturale da molto tempo fa. La dott.ssa Fornelli ha avuto il coraggio di dire finalmente che questo disequilibrio esiste. In soldoni, possiamo dire che graveremo le nostre future generazioni di debiti in modo pesante grazie alla incapacità di una macchina amministrativa che non ha funzionato. Prendete atto di un fallimento annunciato. Anche se fosse approvato il piano di risanamento, voi lo avete provocato e, a maggior ragione, voi stessi non potete gestirlo!».

Lungo e circostanziato è anche l’intervento di Nino marmo rivolto al Sindaco: «Abbiamo bisogno di lavorare di più e di fare meglio… mai più dovrà ripetersi la storia del “Marchese del Grillo”... Non assisteremo più inermi a fare in modo che tutto accada senza la nostra volontà. Su basi nuove bisogna ricostruire per servire la città e non per servirsi...».

Antonio Nespoli esprime il suo voto favorevole, ma ribadisce essere un voto «prettamente tecnico e non politico; il pre-dissesto è “una possibilità” e per il futuro e mi permetto di dare suggerimenti al sindaco per cominciare a dare segnali forti alla cittadinanza e auspico una nuova fase di condivisione delle scelte. L’invito è a rivedere, nell’entità numerica, la composizione della giunta, magari accorpando alcuni assessorati per ridurre le spese».

Laura Di Pilato parla di “Operazione verità”: «Nel bilancio di previsione sono stata accusata di essermi astenuta dal voto per ripicca alla mia revoca da presidente del consiglio. Io non l'ho votato semplicemente perché nel bilancio di previsione non era stata prevista la sentenza Tari di restituzione delle somme ai cittadini». La Di Pilato parla di necessità, da parte del Sindaco, di evitare la secretazione degli atti: «Ad oggi non conosciamo la nuova relazione della Corte dei Conti. Non devono esistere lucchetti nei protocolli, qui non stiamo negli studi privati ma in un ente pubblico».

Il consigliere di maggioranza Saverio Fucci, preferisce abbandonare l’aula e non votare i due provvedimento e lo fa precisando che «dal 2012 al 2014 è stato registrato un saldo negativo di cassa di 33 milioni di euro perché preventivate in entrata somme che sono risultate non esigibili e che hanno comportato il primo vero colpo alle casse del comune. 33 milioni derivanti essenzialmente dai bilanci gonfiati da previsioni, impossibili da realizzare su contrasto all’evasione fiscale che avevano accumulato crediti fasulli per circa 20 milioni, oltre ad altri crediti milionari relativi a royalty inesigibili. Cinque dirigenti finanziari – continua Fucci - si sono avvicendati e ogni volta che doveva “cascare la pera”, andavano via. Lacrime e sacrifici attendono la città per i prossimi 20 anni. Protesto perché io non mi ritengo responsabile di questa situazione».

Dopo lunghi dibattiti si arriva a mezzanotte inoltrata e passa il pre-dissesto all'unanimità dei presenti.

Entro il 90 giorni, ora, bisognerà redigere il piano di risanamento che verrà sottoposto all'istruttoria della commissione ministeriale e poi dovrà essere approvato dalla sezione Regionale della Corte dei Conti. Tempi duri per il comune e soprattutto per i servizi erogati ai cittadini. Nel merito, entreremo nei prossimi giorni.