Stanziati i fondi regionali per il Festival Castel dei Mondi

"Dopo l’approvazione, nell’ultimo Consiglio Regionale, dell’emendamento presentato in favore del Festival Castel dei Mondi, lunedì mattina mi sono recato presso gli uffici dell’Assessorato regionale al Bilancio e della Presidenza per la predisposizione della determina di erogazione del contributo a fondo perduto in favore del Comune di Andria per la realizzazione della 22esima edizione del Festival Castel dei Mondi” : a darne notizia è il consigliere regionale Nino Marmo.

“Oggi (ndr ieri è stata siglata dalla Presidenza della Regione e dall’Assessorato al Bilancio, che ringrazio di vero cuore, la Determinazione n.62 del 29/8/2018 di impegno e liquidazione della somma di €200.000. L’Atto è stato anticipato al Settore Finanziario del Comune di Andria.

Adesso mi auguro che il Comune di Andria si attivi rapidamente per mettere in condizioni il Teatro Pubblico Pugliese di iniziare tutte le attività indispensabili per realizzare la manifestazione. Una manifestazione riconosciuta non solo in Italia e che rappresenta un indiscutibile patrimonio culturale per la nostra Città e la nostra Regione".