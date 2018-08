“L'avvio di questa procedura è indispensabile per far emergere la reale situazione debitoria del comune – commenta così l’avv.to Antonio Nespoli all’indomani dell’approvazione della procedura di accesso al fondo di rotazione e riequilibrio pluriennale di bilancio -. Una procedura sollecitata sia dal dirigente del settore finanziario che dagli organi di controllo a causa della situazione di deficit strutturale in cui l’Ente versa a causa di errate previsioni di entrata. Quelle ultime che hanno determinato il ricorso a questa procedura sono state quelle contenute nel bilancio di previsione votato ad aprile 2018 dal consiglio comunale: in quel bilancio non erano state previste voci di spesa che poi si sono rivelate indispensabili da mettere in conto (circa 3 milioni di utenze non pagate per gli anni 2014 2016 e 2017; debiti fuori bilancio per 4 milioni e mezzo di euro, accertamenti IMU duplicati) che hanno determinato la cifra di 11 milioni di euro impossibile da riequilibrare con le forme ordinarie. Un ulteriore campanello d'allarme, dunque, per questa situazione di deficit strutturale in cui l’ente versa. Situazione conclamata dal ricorso constante alle anticipazioni di tesoreria che il comune faceva e fa tutt'ora per fronteggiare ai pagamenti che hanno generato anche interessi che si sono riversati sulle casse comunali. Adesso urge fare chiarezza su quelle che sono le reali situazioni debitore in essere al fine di poter elaborare un piano teso a far fronte alle stesse”.

Qual è la responsabilità politica alla luce della situazione amministrativa attuale? “Intanto è bene precisare dire che è un po’ improprio dire che l’amministrazione ha fatto i debiti: ci sono delle spese che il comune deve affrontare per conto di tutti i cittadini. Quando parliamo di fatture per utenze non pagate ci riferiamo alle utenze delle scuole, degli edifici pubblici. Purtroppo sono state errate le previsioni di entrata tese a sostenere quelle spese e che negli anni hanno determinato questo deficit di cassa. Si è registrata una costante, e sempre in un aumento, evasione tributaria da parte dei cittadini. La responsabilità politica – continua Nespoli - sta nel non aver contrastato il fenomeno evasivo nei tempi e nei modi giusti”.

Da ora in poi il bilancio comunale dovrà mettersi in regola con quello che sono le entrate e quelle che sono le uscite; durante la seduta dell’ultimo consiglio l’avv.to Nespoli ha proposto al Sindaco Giorgino un taglio delle spese a cominciare dalla riduzione numerica degli assessori presenti in giunta: “Anche le indennità assessorili hanno un costo e dovendo dare un segnale ai cittadini, mi sono permesso di suggerire l’accorpamento di alcune deleghe assessorili perché credo che per il periodo che ci apprestiamo a vivere non si debbano mantenere in Giunta assessori con deleghe poco impegnative. Ogni assessore costa circa €3000 lordi alle casse comunali, se riusciamo a ridurre di tre/quattro componenti la giunta generiamo un risparmio annuale di 100-150mila euro che potrebbe consentirci, viceversa, di mantenere in piedi alcune servizi indispensabili”.