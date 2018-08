Michele Coratella (M5S): «Questo è il Sindaco del pre-dissesto»

Non accennano a placarsi le polemiche per la situazione finanziaria in cui versa il comune di Andria, dopo la delibera dell'ultimo consiglio comunale relativa al pre-dissesto finanziario.

Michele Coratella, capogruppo consiliare del M5S, ha sintetizzato in un video le responsabilità da attribuire all'amministrazione Giorgino: «Questo è il sindaco che ci porta verso il fallimento della città, questo è il sindaco del pre-dissesto.

Questi sono i consiglieri della maggioranza che hanno reso possibile tutto questo, un debito di oltre 100 milioni che gli andriesi dovranno pagare».