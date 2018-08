Griner (Pd): «Il fallimento finanziario dell'amministrazione Giorgino»

Amare le parole con cui anche Antonio Griner (Partito Democratico) commenta quanto detto e deciso in seno al consiglio comunale del 29 agosto scorso:«Mercoledì sera si è svolto il consiglio comunale che purtroppo ipotecherà l'attività gestionale ed amministrativa della nostra città per i prossimi vent'anni, ufficializzando il fallimento dell'attività amministrativo-gestionale del sindaco Giorgino di questi sui 8 anni alla guida della nostra città. Ancora oggi, di fronte a questa montagna di debiti da lui creati e confermati dagli stessi appartenenti alla maggioranza di centro destra, il sindaco goffamente e pateticamente cerca di trovare terzi responsabili.

Il ricorso al piano di risanamento degli oltre 80 milioni di euro di debiti che sarà predisposto è tardivo. Se gli inviti pressanti e perentori, non solo delle opposizioni, ma della corte dei conti a dicembre 2014 fossero stati raccolti oggi non saremmo in questa situazione. Il grosso rischio che si corre è che la mancata approvazione del piano da parte del ministero degli interni e della Corte dei Conti ci porterà inevitabilmente al dissesto finanziario.

Raccontasse il Sindaco ai fornitori del comune cosa accadrà nei prossimi mesi. Con l'approvazione del ricorso al piano di risanamento tutti i pignoramenti in corso sono sospesi, cioè la modalità diventata oramai ordinaria per riscuotere i crediti del comune di Andria non sarà più possibile attivarla. Bisognerà aspettare la conclusione di tutto il procedimento che durerà non meno di 7/8 mesi.

Mi ha fatto specie ascoltare l'intervento del consigliere Marmo che ha individuato nel depotenziamento dell'ufficio tributi una delle cause della mancata riscossione di tanti crediti tributari e proprio nel rilancio dell'ufficio tributi il passaggio obbligato per rimettere in sesto il futuro delle casse comunali. Mi ha fatto specie perché in una nota che metto a disposizione, il sottoscritto in data 7/3/2011 inviò alcuni suggerimenti al Sindaco proprio per preannunciargli ciò che ieri dopo 8 anni ha dichiarato il consigliere Marmo, cioè quello che sarebbe accaduto depotenziando l'ufficio tributi di allora.

Quindi caro Sindaco, ha avuto tutto il tempo e la possibilità di poter gestire al meglio la nostra città. Ha fallito e se ne prenda una volta tanto le responsabilità di fronte a tutti gli andriesi, che non si meritano di pagare con le proprie tasche i danni che lei ha causato in questi anni alle finanze comunali».





Di seguito, il testo della lettera inviata da Griner al Sindaco.

Carissimo Nicola,

mi permetto di scriverti queste brevi righe riservate perché in maniera molto sommessa, ritengo che non stia valutando in maniera approfondita le sorti dell’Ufficio Tributi del Comune di Andria.

L’Ufficio, come penso avrai avuto modo di constatare, è la postazione comunale con il maggior afflusso di cittadini e di contribuenti, più di ogni altro ufficio. Ogni anno ci sono migliaia di cittadini che hanno contatto con l’Ufficio e con i suoi dipendenti diventando di fatto, per mia esperienza diretta, un importante e sensibile cartina di tornasole dell’andamento di una Amministrazione.

Aver declassato l’Ufficio a servizio del settore finanziario, destrutturare e ridurre l’organico presente, non aver supportato ed anzi “agevolato” il pensionamento dell’attuale dirigente forse non ti fa rendere conto realmente dei “rischi” che in prospettiva tale situazione può comportare per le casse comunali ed in generale per l’andamento delle entrate comunali e dell’attività dell’Ufficio.

Riccardo Quacquarelli ha tanti difetti però ha il pregio di essere un grande lavoratore ed una persona leale con l’Amministrazione Comunale di turno. Ha un grande limite, che è quello di non aver mai fatto “relazioni pubbliche” con il mondo politico e di non saper “vendere” adeguatamente il suo prodotto.

Quacquarelli rappresenta per tutti i dipendenti o “quasi” dell’Ufficio Tributi la sintesi di un lavoro collettivo e di sacrificio che si protrae da diversi anni, ed oggi viene con questi ultimi provvedimenti di fatto attaccato e ridimensionato in maniera punitiva.

Tutto questo, alle porte del bilancio 2011 che molto probabilmente ti costringerà a manovre tributarie non certo popolari, la necessità di tener sempre sostenuti gli incassi derivanti dall’evasione tributaria, con la fiscalità municipale che di fatto è realtà, contrasta ed a mio sommesso avviso è “controproducente” per l’attuale Amministrazione che tu presiedi.

Cosa più equilibrata, ribadisco per tua convenienza del momento, sarebbe stato di traghettare il pensionamento del dirigente per un paio d’anni, per consentire anche alla Cecilia Barbera, ottima persona ma ancora inesperta, di conoscere in maniera più approfondita il settore e avresti evitato che tutto l’Ufficio, considerando punitiva la sostituzione di Quacquarelli, potrebbe essere demotivato per le importanti attività da svolgere per il prossimo futuro. Anche perché, per la mia esperienza all’Ufficio Tributi, non sono mai riuscito a trovare gente che desiderasse trasferirsi in quell’Ufficio perché si lavora molto con una gravosa esposizione al pubblico.

Caro Nicola, ci tenevo a rassegnarti queste mie brevi considerazioni e “suggerimenti” perché a parte i ruoli e le appartenenze politiche che ognuno di noi ha, le sorti di un Ufficio Comunale ma più in generale del nostro Ente sono un comune denominatore che ci vede entrambi fermamente appassionati e interessati.

Un caro saluto, Antonio Griner