Sedi per il rito civile, ass. Giovanna Bruno: «Arrivate 13 manifestazioni di interesse»

Sono 13 le manifestazioni di interesse pervenute nei termini, il 31 agosto 2018, in risposta all'avviso pubblico sulla istituzione nel Comune di Andria di uno o più uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni civili. Le manifestazioni sono pervenute da aziende del territorio - sale ricevimenti, perlopiù ndr -. Come si ricorderà l'Amministrazione Comunale, anche al fine di contribuire alla valorizzazione e promozione del proprio territorio, ha stabilito di consentire la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili, non solo all'interno del Palazzo Comunale o negli altri spazi di proprietà dell'Ente, ma anche presso altre strutture o aree di particolare interesse storico, culturale ambientale o turistico appartenenti a soggetti privati.

Per questo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 07/12/2017, è stato approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili e con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 16/07/2018 si è stabilito di procedere ad una selezione di strutture ricettive e/o immobili privati per istituirvi uffici separati di Stato Civile destinati ad ospitare la celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili approvando apposito Avviso Pubblico.

«La presentazione di tutte queste manifestazioni – dichiara la prof.ssa Giovanna Bruno, Assessore agli Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Demografici ed al Cittadino – conferma che gli operatori del settore presenti sul territorio erano fortemente interessati all'iniziativa. Ora le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate, come stabilisce l'avviso pubblico, da una commissione composta da 3 componenti presieduta dal dirigente del Settore Affari Generali e da dipendenti tecnici dei settori competenti per materia.

Al termine delle verifiche documentali la Commissione individuerà le strutture ritenute idonee in base ai requisiti e alle caratteristiche indicate appunto nell'avviso pubblico. Mi auguro che si possano così individuare sedi decentrate che assicurino alla città una forte ed ulteriore attrattività ambientale, culturale e turistica. L'Amministrazione Comunale, rendendosi promotrice di tale intervento, mostra così di avere a cuore la valorizzazione e la promozione del proprio territorio».