L'avv. Nespoli eletto presidente della IV Commissione consiliare

L'avv.to Antonio Nespoli è stato eletto presidente della IV Commissione Consiliare permanente dei Servizi di cui fanno parte anche i consiglieri comunali Doriana Faraone (vice presidente), Marco Di Vincenzo, Micaela D'avanzo, Gennaro Lorusso e Rosa Roberto.

Le congratulazioni del coordinatore cittadino FI Laura Di Pilato e del coordinatore prov.le del partito Luigi De Mucci:

«In qualità di coordinatore cittadino di FI, di concerto con il coordinatore prov.le FI Luigi De Mucci, esprimiamo viva soddisfazione per la elezione del nostro portavoce, nonché consigliere comunale del partito azzurro, l’avv.to Antonio Nespoli a Presidente della 4^ Commissione consiliare permanente dei Servizi. Una commissione chiamata ad esprimere pareri sulle proposte deliberative concernenti i servizi sociali, ecologici e sanitari, dell’istruzione, cultura, sport, spettacolo e tempo libero.

Una commissione pertanto delicata che in questo particolare momento storico, in cui versa il nostro Comune siamo certi, potrà fare affidamento sul lavoro preciso e puntuale dell’avv. Nespoli a cui non faremo mancare tutto il nostro supporto, nell'ottica di un lavoro condiviso che guarda alla tutela del bene pubblico e agli interessi dei cittadini».