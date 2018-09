Marmo: «Bene approvazione mozione per potenziamento SS 16 realizzazione dell'autostrada del Salento»

«Un evento drammatico come il crollo del ponte “Morandi” non può che richiamare la massima attenzione delle istituzioni sul tema della sicurezza delle nostre infrastrutture stradali. Ed è per questo che ringrazio il Consiglio regionale, che oggi ha approvato la mozione che ho presentato, assieme ai colleghi del gruppo di Forza Italia, per il potenziamento della ss.16 Adriatica e la realizzazione dell’autostrada del Salento». Lo dichiara il capogruppo di Fi, Nino Marmo.



«Con la mozione –aggiunge- impegniamo la Giunta regionale a reperire le risorse per la realizzazione di entrambe le opere. Ci vuole un intervento pesante, massiccio, del governo pugliese per la bretella della ss. 16 e per l’allungamento dell’autostrada che oggi, senza alcuna logica, resta incompleta giungendo solo fino a Taranto (ed escludendo, così, il Salento). Ringrazio anche il presidente Emiliano, che ha condiviso la bontà dell’iniziativa ma da oggi saremo vigili controllori dell’operato della Giunta, e disponibili ad ogni iniziativa utile affinché si dia concretamente seguito a quanto è stato deciso oggi dall’assise consiliare».