Piscina comunale, Lopetuso: «I tempi degli uffici comunali non dipendono dalla mia volontà»

Non tarda ad arrivare la replica dellL'assessore allo Sport Michele Lopetuso ai pentastellati in merito ai ritardi nella realizzazione del nuovo bando di affidamento della gestione della Piscina Comunale:

«Ieri in commissione ho specificato che l’indirizzo politico per il nuovo bando è stato dato: a riprova ci sono due atti protocollati in data 1/2/2017 e in data 7/11/2017 in cui formulavo indirizzo politico alla dirigente, di predisporre tutti gli atti necessari all'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore della piscina comunale.

La dirigente del settore, la dott.ssa Vario, così come ho confermato ieri in commissione, vista la complessità del bando e l’esiguo numero di dipendenti a disposizione del settore, ha concluso il suo lavoro purtroppo nel mese di luglio 2018. Tant'è che in data 23 luglio è stata depositata la delibera di consiglio comunale per l’esternalizzazione del servizio. Subito dopo sarà pubblicato il relativo bando di gara. Purtroppo i tempi degli uffici comunali non dipendono dalla mia volontà».

Allo stato, l’ass. Lopetuso conferma di aver dato indirizzo alla dirigente anche di concerto con i dirigenti di altri settori per individuare una soluzione procedurale, immediata e improcrastinabile, per evitare la chiusura dell’impianto sportivo di via Delle Querce.

«Auspichiamo – conclude Lopetuso - nel giro di una decina di giorni di poter rimettere in funzione la piscina comunale».