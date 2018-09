​Consiglio Comunale: nuova seduta il 10 settembre

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, il 10 settembre 2018, alle ore 18.30, per la trattazione tra gli altri della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Laboratorio Urbano Officina San Domenico - concessione quinquennale 2018/2023 del servizio ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. 50/2016 - Indirizzi;

Il consiglio comunale giunge anche il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art. 14 DPR 380/01. Adeguamento della struttura destinata a "Canile-Rifugio", esistente su terreno agricolo ubicata in territorio di Andria, c.da "Martinelli", censito al N.C.T. al Fg. 68, p.lla 516 ed al NCEU al Fg. 68 p.lle 515-516, e realizzazione canile sanitario di proprietà Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo e il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art. 14 DPR 380/01. Ampliamento e adeguamento della struttura destinata a "Canile-Rifugio", esistente su terreno agricolo ubicata in territorio di Andria, c.da "Guardiola-San Lizio", censito al catasto terreni al Fg. 82, p.lla 30, di proprietà De Nigris Brigida;