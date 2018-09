Piscina comunale e festival Castel dei mondi, situazioni che hanno animato il dibattito politico in queste ultime settimane sono state affrontate ieri in consiglio comunale.

La struttura di via delle Querce, operativa dal lontano 2007 concessa per un periodo di 9 anni ad un ente gestore e la cui concessione, appunto, è stata rinnovata altre due volte e attualmente risulta chiusa.

Durante la massima Assise di ieri erano presenti anche i dipendenti dell'attuale gestione della piscina comunale i quali lamentavano in ritardo del comune di Andria nel redigere il nuovo bando. In consiglio è passata con 18 voti favorevoli e 8 astenuti la volontà di esternalizzare nuovamente la gestione della piscina comunale; passa anche la mozione che impegnerebbe la dirigente del settore, la dott.ssa Rosalba Vario, a concedere una proroga tecnica successiva alla pubblicazione del bando.

Nel mezzo resta il contenzioso tra lente gestore e il comune di Andria relativamente canoni di affitto non pagati per l'utilizzo della struttura; canoni che l'attuale gestore non riterrebbe di dover pagare poiché in questi anni ha effettuato diversi lavori di manutenzione della struttura.

Si è passati poi a discutere della variazione di bilancio relativamente alla 22esima edizione del festival Castel dei Mondi: una variazione necessaria per la realizzazione del tradizionale appuntamento con il Festival Internazionale che dovrebbe avviarsi il prossimo 21 settembre.

Una variazione indispensabile a seguito del doppio stanziamento di fondi regionali. C'è anche il via libera alla nomina dei revisori dei conti per il triennio 2018/2020 e il nuovo indirizzo relativamente alla gestione dell'officina San Domenico.