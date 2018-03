la puntura

Gioco d'azzardo patologico, mons. D'Urso: «I Comuni hanno il potere di arginare il fenomeno» Foto e video

Attualità

Ad Andria i numeri legati al gioco d'azzardo sono impressionanti: in un anno si spendono 216 milioni di euro in gioco d'azzardo (escluso quello on line), 2151 euro pro capite. Solo per le slot machines si dilapidano 67 milioni