la puntura

Come funzionerà in Italia la prima "Borsa lavoro del food" nata a Barletta

Dal local al glocal, ovvero dal locale fino al globale: condivisione di saperi, e di professionalità, in cucina. Il vuoto nel segmento dei centri per l’impiego a livello pubblico c’è, ma i privati hanno iniziato a rimboccarsi le maniche e a dare una risposta. A Barletta, in Puglia,