​“Yes weekend”, gli appuntamenti dell’ultimo fine settimana dell’anno

Arrivederci 2017, benvenuto 2018. Sono tanti gli eventi in programma nell’ultimo weekend dell’anno. Protagonisti indiscussi del fine settimana sono la musica e i concerti, che si trovano un po’ ovunque. A cominciare dal programma dei concerti dell’ultimo dell’anno che vede scendere nelle piazze di Bari e Bat artisti come Marco Mengoni (Bari) e Gigi D’Alessio (Corato). Ma l’offerta comprende anche il sound d’autore della Pfm (Bari il 29), la lirica del tenore Aldo Caputo (Corato il 29) e il concerto dell’Orchestra filarmonica Pugliese (Molfetta, il 1° gennaio). Per chi vuole invece dedicarsi ad altro non mancano mostre, spettacoli teatrali, iniziative per bambini e famiglie, laboratori, eventi e le immancabili mostre di presepi. Ecco la lista.



Venerdì 29 dicembre

Mostre

Sandro Chia e i guerrieri di Xi’An, alla Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari (fino al 31 marzo) https://goo.gl/sjATqV

Mostra di arte sacra a Giovinazzo nella chiesa della Madonna degli Angeli (centro storico, fino al 6 gennaio) https://goo.gl/evJtKR

"Il volto del '900", in mostra il fascino del XX secolo a Corato in Palazzo Gioia (fino al 18 marzo) https://goo.gl/ktiLa1.

"EternaLove: a proposito dell'amore", mostra di sculture, a Ruvo (Piazza Felice Cavallotti, fino al 25 gennaio) https://goo.gl/LfwfCr.

"La Madonna della Madia", a Monopoli una mostra di dipinti dedicata alla Vergine (fino al 14 gennaio in via Cattedrale) https://goo.gl/kCoaqL.

Eventi

Marcia della pace a Andria (19,30, vie cittadine) https://goo.gl/TdpDWR.

"Il Sapore dei Saperi", a Giovinazzo un percorso tra libri e degustazioni (dalle 18,30, hotel S. Martin).

"Gli ultimi romantici", spettacolo a teatro Tratta di Bitonto (20,30 ingresso gratuito) https://goo.gl/JYTpw3.

(20,30 ingresso gratuito) https://goo.gl/JYTpw3. “Viandarte”, nel centro storico di Bari il festival delle arti di strada https://goo.gl/oCohYB.

Musica

“Women do it better”, a Ruvo concerto in acustico al femminile con Floriana Casiero, Sergio Langella, Max Zaza, Sara Barile e Mina Fiore (alle 20 atrio Palazzo Caputi).

"Concerto di fine anno" a Corato con il tenore Aldo Caputo e il soprano Helen Lapalaan diretti dal maestro Giovanni Rinaldi (20.30, Teatro comunale).

e il soprano Helen Lapalaan diretti dal maestro Giovanni Rinaldi (20.30, Teatro comunale). La “Pfm” in concerto al teatro Petruzzelli di Bari (alle 19) https://goo.gl/bjcY4Y.

Sabato 30 dicembre

Musica

“Wine and music ” , a Ruvo degustazione di vini con accompagnamento musicale (19 in vico Modesti)

"Oratorio di Natale: musiche e testi per meditare sul Natale" a Corato (20, chiesa di San Francesco d'Assisi).

(20, chiesa di San Francesco d’Assisi). Gran concerto di Natale 2017 con l’Orchestra di chitarre De Falla a Giovinazzo (20,30, chiesa San Domenico)

(20,30, chiesa San Domenico) “Rock 4 Theatre” a Corato un concerto di beneficenza (20, Teatro comunale).

"Un Paese adotta un Poeta"a Corato un concerto musicale e performance di poesia (21, piazza Abbazia).

un concerto musicale e performance di poesia (21, piazza Abbazia). Concerto di beneficenza per Agebeo dell’Accademia musicale Modugno, a Bitonto (20,30 teatro Traetta) https://goo.gl/Bn9cRu.

(20,30 teatro Traetta) https://goo.gl/Bn9cRu. Concerto di Natale per coro e orchestra, a Terlizzi (20, Cattedrale) https://goo.gl/wrc9bx.

Teatro ed eventi

Natale con i Teatri di Bari , “Arabesk” teatro per ragazzi all’Abeliano (18); https://goo.gl/1tncUv.

"Gran galà dello sport", a Ruvo serata finale dello sport sotto l'albero (19 palazzetto dello sport viale Colombo).

a serata finale dello sport sotto l’albero (19 palazzetto dello sport viale Colombo). Visite guidate alla scoperta di Locorotondo (piazza Vittorio Emanuele II, contattare 3387482449)

Bambini e famiglie

"Natale sotto zero", a Bitonto un evento dedicato ai bambini (17,30 piazza San Pio) https://goo.gl/jzkn4t.

"Cinema/kids" a Molfetta il film di animazione "Ferdinand" (17, Cittadella degli Artisti).

). Il “Ludobus” e i giochi di una volta a Mariotto (17,30, villa Jannuzzi) https://goo.gl/hZdRWX.

Laboratori

Taglio e confezione Selfmade, a Molfetta lezione aperta e laboratorio di costumi teatrali (17, Cittadella degli Artisti).

Dj school, a Molfetta una lezione aperta (19, Cittadella degli artisti).

Domenica 31 dicembre

Capodanno in piazza

Bari, piazza Prefettura con Marco Mengoni .

. Corato, piazza Cesare Battisti con Gigi D’Alessio .

. Giovinazzo , piazza Vittorio Emanuele II con Junior V e i dj di RadioNorba.

Ruvo, corso Cavour e corso Giovanni Jatta capodanno diffuso.

Terlizzi, in piazza Cavour con Deva, Leo Lennox, Dos Amigos, Daniele Vino e Domenico Troiano, ospiti la Municipale Balcanica.

, in piazza Cavour con Deva, Leo Lennox, Dos Amigos, Daniele Vino e Domenico Troiano, ospiti la Municipale Balcanica. Monopoli, in piazza Garibaldi con i Cipurrid.

Lunedì 1 gennaio

"Bandauguri", a Ruvo in piazza Matteotti alle 11

"Wanted Chorus", a Bitonto un concerto gospel (19,30, piazza Cavour) https://goo.gl/3Dg3x2.

un concerto gospel (19,30, piazza Cavour) https://goo.gl/3Dg3x2. Gran concerto di Capodanno con l’Orchestra filarmonica pugliese, a Molfetta alle 20 nella chiesa del Sacro Cuore https://goo.gl/B2mPb2.

Mostre di presepi

Presepi

• Andria la mostra presepi artigianali (fino al 6 gennaio) in via Montegrappa 15 http://bit.ly/2zc5lNn.Corato le mostre di Graziano Tarricone (piazza Sedile Palazzo Giudice di Pace fino al 6 gennaio), Comune di Corato e Pro loco “Quadratum" (vie Cittadine fino al 6 gennaio), Franco Lastella (piazza di Vagno-locale Annona fino al 6 gennaio) https://goo.gl/6ri4pE, “Natività tra arte e pietra” (sotterranei via Lapergola) https://goo.gl/emkYo8. Giovinazzo le mostre (fino a gennaio) di Angelo Raco (cripta Cattedrale), "Amici del presepe” (Istituto Vittorio Emanuele II), Saverio Amorisco (chiesa del Carmine) https://goo.gl/6jQANp. Terlizzi, la mostra di Antonio Piccolomini (via Vanvitelli) https://goo.gl/MWNVwh. Bitonto, “Presepe e musica” (in via Santa Caterina d’Alessandria, fino al 6 gennaio) https://goo.gl/JSA8Gp. Bari la mostra “SpaccaBari” (al Fortino Sant’Antonio fino all’8 gennaio) https://goo.gl/ejuqry. Gravina, Lumina spettacolo in luce (30 dicembre) https://goo.gl/iGgrA9.

Presepi viventi



• Palombaio, presso il parco Gaetano Vacca (30 dicembre, 6 e 7 gennaio) https://goo.gl/9qR2Y7. Molfetta, presso la parrocchia San Domenico (30 dicembre, 5 e 6 gennaio) https://goo.gl/dLY2HK. Giovinazzo, presso la pineta dell’Istituto Vittorio Emanuele II (29 dicembre e 5 gennaio) https://goo.gl/z5EtTD. Ruvo, presepe vivente itinerante nel centro storico (30 dicembre , 4 e 5 gennaio). Canosa, in zona Costantinopoli (3, 6 e 7 gennaio) https://goo.gl/LbB5DH. Pezze di Greco (Br), lama Trappeto (30 dicembre e 1, 6, 7 gennaio) https://goo.gl/2BpcQc.