Yes weekend, gli appuntamenti dell’Epifania

L’Epifania, si sa, tutte le feste porta via. E quest’anno ricorre anche di sabato. Quello che comincia oggi è dunque l’ultimo weekend delle lunghe vacanze natalizie, e prevede nelle nostre città appuntamenti a cavallo tra gli ultimi strascichi festivi e la normale programmazione culturale.

Teatro

Da oggi a domenica, il teatro Forma di Bari propone il debutto del nuovo spettacolo dell’Anonima Gr, alias Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, dal titolo “Due in una mutanda”. I due vestono gli insoliti panni di una coppia di gemelli siamesi, pronta a una serie di incredibili avventure. Al Palazzo, invece, sempre nel capoluogo, domenica sarà di scena Sabrina Impacciatore nella sexy dark comedy “Venere in pelliccia”. Infine, al teatro Duse, domani e domenica l'associazione culturale Almanacco propone la commedia “L'avvocato non deve sapere” con Gianni Ciardo.

Ad Andria, invece, nell’auditorium Riccardo Baglioni, domani e domenica alle 20 va in scena la piéce in vernacolo scritta da Vincenzo Quagliarella per la regia di Luigi Zagaria “Aggioir t'tt attrn au pizz” (Gira tutto intorno ai soldi). Per la gioia di grandi e piccini, la compagnia Dallaluna, nel Palasport della città di Castel del Monte, propone domenica 7 gennaio (e in replica lunedì 8) alle 20.30 il musical “La storia di Aladdin”, tratta da “Le mille e una notte”.

Musica

Musica funky a Trani, al teatro Impero, dove questa sera alle 20.30 è in programma il concerto dei Dirotta su Cuba, band riunitasi nel 2012 dopo i successi degli anni ’90.

A Gravina in Puglia, nella chiesa di San Domenico, sabato alle 19.30, esibizione musicale de “I giaguari”, ovvero Carlo Cicala, Tanino Tedesco, Luca Facciolla, Pinuccio Paternoster e Jimmi Desiante.

Il concerto del quartetto d'archi Amici della musica chiuderà domani alle 18.30 nella chiesa del Purgatorio le manifestazioni natalizie a Ruvo di Puglia dal titolo "Relazioni - l'equilibrio e la vertigine". Durante la serata verranno premiati i vincitori del concorso per il “Miglior presepe”, organizzato come ogni anno dalla Pro Loco.

È ancora Natale

Al Laboratorio Urbano di Fasano, oggi pomeriggio alle 18.30, si terrà un incontro, seguito alle 21 da un concerto, per rivivere le atmosfere magiche con cui, centinaia di anni fa, i pastori si preparavano alla nascita di Gesù. È “Nuven Nuven Natal mo ven…”, che vedrà la partecipazione di esperti della tradizione campana.

Ultime due opportunità, domani e domenica, per assistere nei pressi del Bastione Medievale di Gravina in Puglia a “Lùmina spettacolo in luce”, l'ambizioso progetto del consorzio Evo a cavallo tra fede e tradizione presepiale: una rappresentazione i cui testi fondono i vangeli di Matteo e Luca.

A Giovinazzo, domani sera, concerto di Natale nella chiesa di Sant’Agostino a cura dell’associazione Giuseppe Verdi.

L’Epifania

La Befana arriverà questa sera a Ruvo di Puglia calandosi coraggiosamente dalla Torre dell’Orologio di piazza Menotti Garibaldi. L’evento è a cura di Gruppo speleologico ruvese e del Comitato Feste Patronali.

Nella Selva di Fasano è stato allestito un vero e proprio villaggio della Befana, che aprirà le porte oggi alle 19. Previste sorprese, esibizioni di danza e musica e percorsi enogastronomici. La città dedicherà diverse iniziative anche sabato alla signora con la scopa, i cui dettagli sono consultabili a questo link.

Il corteo dei Magi sarà la peculiarità dell’ultima rappresentazione di "Si fece carne", il grandioso presepe vivente realizzato a Giovinazzo nella pineta dell'istituto Vittorio Emanuele II. Partenza domani alle 11.30 dalla chiesa di San Francesco. La sera, nella piazza centrale della città, l’associazione C’è chi c’ha teatro propone “La befana e lo spazzacamino”.

Ad Andria, sempre domani alle 11.30, “Arriva pedalando la Befana”. La simpatica vecchina percorrerà le vie del centro cittadino per poi giungere, sempre in bici, nel cortile dell’Oratorio salesiano, dove consegnerà gustosi regali ai bambini presenti.