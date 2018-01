Influenza: quarto decesso in Puglia

È un 70enne la quarta persona vittima dell'influenza registrata fino a ieri in Puglia. Affetto da con patologie gravi era ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, sale invece a 13 il numero di persone ricoverate in condizioni critiche.

Sono questi gli ultimi dati forniti dall'Osservatorio epidemiologico regionale.

Numerosi gli ammalati gravi per lo più anziani ricoverati nei reparti di Rianimazione e di pneumologia a Bari e in ospedali del circondario, persone perlopiù con altre gravi patologie e che non risultano vaccinate.