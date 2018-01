"Cosa Vuoi Ricevere Per Natale?", successo per lo spettacolo di Stefania Di Palo Copyright: n.c.

"Cosa Vuoi Ricevere Per Natale?", successo per lo spettacolo di Stefania Di Palo Copyright: n.c.

"Cosa Vuoi Ricevere Per Natale?", successo per lo spettacolo di Stefania Di Palo Copyright: n.c.

"Cosa Vuoi Ricevere Per Natale?", successo per lo spettacolo di Stefania Di Palo Copyright: n.c.

"Cosa Vuoi Ricevere Per Natale?", successo per lo spettacolo di Stefania Di Palo Copyright: n.c.

"Cosa Vuoi Ricevere Per Natale?", successo per lo spettacolo di Stefania Di Palo Copyright: n.c.

Grande successo per lo spettacolo "Cosa Vuoi Ricevere Per Natale?" della bravissima Attrice Stefania Di Palo che ha reso la serata allegra e spensierata pur trattando un tema reale e a volte alienante, quello degli amori virtuali e dell'ossessione dell'apparire dei nostri giorni. «Un Grazie sincero - commenta Azzurra Attimonelli - lo dobbiamo ai nostri partner, Avis, Ammi e Rotary Andria che ci hanno sostenuto e supportato dandoci il coraggio di affrontare tutte le avversità organizzative incontrate. Con le donazioni e con il contributo molto importante dei nostri sponsor siamo riusciti a ottenere più di mille euro di fondi da destinare ad una nuova area giochi in città. Ci riteniamo soddisfatti ma purtroppo non è ancora abbastanza per l'obiettivo ambizioso che ci siamo posti.

Molti di noi non sanno cos'è un Club Rotaract - prosegue Atimonelli -, e soprattutto cosa fa. In questa occasione ci terrei a spiegare che il Rotaract è un'associazione giovanile, composta di giovani tra i 18 e i 30 anni, la quale permette ad ognuno dei sui partecipanti di investire il proprio tempo per ottenere grandi risultati e risolvere piccole problematiche riguardanti il sociale e non solo, del proprio territorio.

Con il Rotaract puoi proporre un tema o un problema sociale, una causa che ti sta a cuore e decidere di investire tempo ed energia in esso, al fine di migliorare tale situazione. I mezzi sono tanti e di solito proponiamo attività di raccolta fondi, attività culturali e campagne di sensibilizzazione.

Ed è proprio da questo impegno comune che nasce il service "Giocare insieme è più bello", proprio da una carenza della nostra città di Andria; la mancanza di un'area giochi attrezzata e funzionante è una mancanza indecorosa per la nostra città, nonché per una giovane provincia. Nella zona "Centro" purtroppo i pochi spazi dedicati ai più piccoli sono stati vandalizzati e resi inagibili per la maggior parte delle strutture, senza considerare il degrado sociale che l'area stessa vive a causa di strutture adiacenti abbandonate, come l'anfiteatro comunale.

Noi giovani del Rotaract abbiamo deciso di investire il nostro tempo e le nostre energie per aiutare la nostra comunità e in questo caso i più piccoli, per dare un contributo tangibile ad una generazione che, crescendo e giocando insieme, possa capire l'importanza dello stare insieme, del curare il proprio territorio e le cose che lo compongono. Sensibilizzare i più piccoli è secondo noi il primo passo per una società migliore e più giusta.



Invitiamo pertanto tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che vogliano nel loro piccolo far qualcosa per la propria comunità, ma al tempo stesso conoscer gente e far nuove esperienze con allegria e spensieratezza - conclude Attimonelli - a scriverci sulla nostra pagina Facebook https://it-it.facebook.com/rotaractandria/»