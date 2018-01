"Ricordati di Te", l'ass. TSRM Volontari Andria prosegue la campagna di Prevenzione

L’Associazione TSRM Volontari – Andria, in collaborazione con l'equipe medica senologica della Radiologia dell'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, continua la sua campagna di Prevenzione al tumore al seno dal titolo “Ricordati di te” nelle Scuole Superiori, questa volta fuori dal territorio della Provincia Bat.

Infatti, dopo il successo riscontrato durante le conferenze tenutesi nel mese di novembre 2017, presso il liceo Scientifico “R. Nuzzi” e l’Istituto ISS “ R. Lotti – Umberto I ” di Andria, l’Associazione sarà presente lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 09,00 presso il Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone ” di Ruvo di Puglia.

Questo ciclo di conferenze, a cui la ASL BT ha concesso il patrocino gratuito data l’importanza socio-sanitaria della manifestazione, è principalmente rivolto alla popolazione studentesca, ragazze del 4° e 5° anno di Istituti di Scuola Media Superiore ma anche alle mamme e al corpo docenti degli Istituti visitati di volta in volta dall’Associazione.

Ogni anno l’Associazione sceglie un tema della sua attività di formazione e quest’anno la scelta è ricaduta sulla lotta al tumore al seno.

Perché se ne occupa?

Il primo motivo è che di prevenzione e di diagnosi precoce non si parla mai abbastanza.

Informare è già di per sé, prevenire.

Sono infatti le prime strategie di difesa che si possono mettere in atto.

Si stima che modificando lo stile di vita sia possibile evitare il 30 per cento dei casi di cancro al seno, e i dati mostrano che una donna con un tumore individuato ai primi stadi ha ottime possibilità di guarigione.

Il secondo motivo è che l’Associazione crede che sia fondamentale sostenere e aiutare a migliorare il programma regionale di screening mammografico, al quale molte donne ancora non aderiscono.

L’Associazione si rivolge a tutte le donne, dalle giovanissime alle over 70, e a chi ha un alto rischio familiare, perché per ciascuna fascia di età e “categoria” è possibile dare informazioni mirate.

È importante: incrementare una sempre più aggiornata educazione alla prevenzione presso la più ampia fascia di popolazione femminile; sensibilizzare la donna sull'importanza dello screening mammografico e di un corretto procedimento diagnostico-terapeutico; promuovere la partecipazione attiva nelle fasi decisionali e programmatiche e invitare tutte le donne ad adottare corretti stili di vita per proteggersi contro il rischio di malattia.

Il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, rappresentando il 29 per cento di tutti i tumori e che la lotta al tumore al seno è una priorità sanitaria della Commissione Europea.

Considerando le frequenze nelle varie fasce di età, i tumori alla mammella rappresentano il tumore più frequentemente diagnosticato tra le donne sia nella fascia di età 0-49 anni (41 per cento), sia nella classe di età 50-69 (36 per cento), sia in quella più anziana >70 anni (21 per cento).

Nella Provincia BAT nell’ultimo triennio sono stati registrati quasi 700 nuovi casi (fonte Registro Tumori Asl BAT).

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione coglie l’occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici e i rispettivi professori Responsabili della Formazione per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’aver accettato, con notevole entusiasmo, la proposta formativa dell’Associazione TSRM Volontari - Andria .

Per l’occasione l’Associazione ha prodotto un libricino/vademecum (in formato tascabile ) che sarà distribuito gratuitamente a tutte le partecipanti a questi incontri scolastici, che contiene informazioni utili per la prevenzione .