Malati di Sla, Marmo: «Istituzione garante per disabili e assistenza domiciliare efficiente»

«Proporremo finalmente la nomina del Garante dei disabili e redigeremo, come Commissione Sanità, una relazione che contenga tutte le osservazioni e le criticità esposte dai rappresentanti delle associazioni che si occupano di sostenere i malati di Sla, così come chiederemo di offrire alle famiglie la possibilità di scegliere da quali operatori far assistere i propri cari non autosufficienti. Proposte di civiltà per garantire ai pazienti dignità e cure adeguate, richieste a gran voce dalle sigle associative che abbiamo audito, su richiesta del sottoscritto, oggi in Commissione». Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, componente della III Commissione consiliare.

«La carenza atavica di operatori sociosanitari – aggiunge - ha causato persino interruzioni del servizio di assistenza domiciliare. Una circostanza gravissima. Peraltro, in alcune realtà si considera, nella modulazione oraria del servizio, le effettive condizioni del paziente tanto da garantire spesso una copertura H24. In altre, invece, è una lotta costante, così come ci si scontra anche con chi guarda agli assegni di cura come se fossero piani di accumulo per le famiglie! Senza considerare, invece, i costi sostenuti per le cure ai pazienti: dalle spese per gli infermieri a quelle per gli integratori alimentari. Ed ecco, quindi, che in questo momento si crea quella grave spaccatura tra cittadino e servizio pubblico perché chi soffre non trova il dovuto supporto. Il primo impegno – conclude Marmo - sarà quello di istituire il Garante, affinché per ogni disservizio il cittadino possa avere un riferimento adeguato. Poi, seguirà l’impegno della Commissione, che mi auguro possa fare un lavoro vero con l’obiettivo di inchiodare la Giunta regionale ad un imperativo morale e categorico: l’assistenza ai malati di queste patologie non può avvenire col cronometro in mano, ma deve perseguire le migliori condizioni di salute e di dignità della persona».