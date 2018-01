Disservizi nel trasporto ferroviario per studenti e lavoratori: la nota di FI Giovani BAT

In una nota congiunta il coordinatore provinciale di FI-Giovani per la Bat, Gaetano Scamarcio, e il dirigente nazionale e coordinatore cittadino di FI-Giovani per Molfetta, Mauro Binetti, espongono le criticità del trasporto ferroviario locale, che comportano pesanti conseguenze sulla qualità del servizio per studenti e lavoratori. .

“A più riprese abbiamo sollecitato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed il Presidente di Trenitalia Puglia, Tiziano Onesti, a trovare una soluzione al sovraffollamento della tratta San Severo-Bari, che affligge da mesi giovani studenti e lavoratori pendolari. Il (dis)servizio offerto non solo non è in grado di soddisfare la domanda di un’ utenza sempre più ampia ed eterogenea, ma presenta quotidianamente gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico, giacché ad ogni fermata si assiste ad un vero e proprio assalto alla diligenza”.

“Disagi amplificatisi in seguito alla soppressione della tratta Andria-Corato della Bari-Nord, successiva ai tragici eventi dell’estate 2016 e concentratisi particolarmente sulla tratta di Molfetta, città con un quadro completo di scuole superiori, che diventa autentico terminale del caos passeggeri. Una situazione che non fa certo onore al sistema dei trasporti nella nostra regione”.

“Torniamo dunque a sollecitare un intervento decisivo delle autorità preposte, per un rafforzamento della tratta, ed un aumento dei vagoni quantomeno nel periodo scolastico. In tal senso auspichiamo un tempestivo incontro con gli addetti ai lavori per trovare insieme soluzioni concrete e compatibili in grado di salvaguardare le prioritarie esigenze dell’utenza interessata”.