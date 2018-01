Dalla donazione alla trasfusione: il lungo viaggio di una sacca di sangue

La Consulta AVIS Giovani BAT presenta sabato 27 gennaio, ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci” la quinta e ultima tappa del forum Giovani Avis BAT “L’ABC AVIS Passione, formazione, progetti”

Focus della giornata è il lungo viaggio di una sacca di sangue: dalla donazione alla trasfusione. Sul tema interverrà la Dott.ssa Giovanna Villani, Dirigente medico presso il SIT dell’Ospedale Bonomo di Andria e il Dott. Eustacchio Montemurno, tecnico di laboratorio presso l’Ospedale San Paolo di Bari. Con loro il biologo nutrizionista, Dott. Luigi Valerio Ciccolella che illustrerà come una sana alimentazione e un corretto stile di vita possano influenzare positivamente la qualità del nostro sangue e, di conseguenza, la nostra salute. “Durante il forum, sarà possibile interagire con gli interlocutori grazie al principio della gamification, ossia l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti esterni ai giochi” ha dichiarato il coordinatore dell’AVIS provinciale Giovani BAT.

Si conclude così, ad Andria, il III Forum Giovani Avis Provinciale BAT “L’ABC - Passione, Formazione, Progetti”, un forum dall’anima solidaristica, della durata totale di 24 ore, ideato e portato a termine con determinazione dalla consulta Giovani Avis Provinciale BAT.

”Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da questo forum. Abbiamo ospitato 20 relatori, suddivisi nelle 5 tappe, ognuna in una città ospitante differente (Spinazzola, Margherita di Savoia, Trani, Barletta e infine Andria), tutte personalità di spicco nel mondo dell’associazionismo e competenti nei loro ambiti di intervento e più di 50 iscritti, senza contare tutti gli auditor intervenuti liberamente nelle varie tappe. Il mio grazie va ai giovani della consulta di questa provinciale, che si sono impegnati per la riuscita di questo forum e in particolare al Coordinatore Vincenzo Zingaro e alla segretaria Luisa Sgarra” afferma il Presidente di Avis Provinciale BAT Vincenzo De Pietro.