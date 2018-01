Yes Weekend, tanti eventi per la Giornata della Memoria. A Bari spunta Ligabue

Ultimo fine settimana di gennaio che include quel "27" per ricordare il giorno in cui nel 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Non possono quindi mancare gli eventi teatrali e musicali dedicati alla commemorazione dell'Olocausto. Ma in tutta la provincia e dintorni registriamo diversi appuntamenti di svago e tra tutti spunta la presenza di Luciano Ligabue a Bari per presentare Made in Italy. A seguire ulteriori informazioni

Venerdì

18.00 Ruvo di Puglia - Palazzo Caputi - La giornata

Si tratta dell’ultima opera del regista bitontino Pippo Mezzapesa, realizzata per volere della Cgil in memoria di Paola Clemente, la bracciante morta di fatica nelle campagne andriesi nell’estate del 2015



18.30 Corato - Astoria Palace - Sergio Brio presenta "L'ultimo stopper"

L'impenetrabile difensore della Juventus si "scopre" attraverso una biografia che racconta tredici anni di juventinità ma anche gli esordi nel Lecce, squadra della sua terra e altre mille sfaccettature del suo rapporto col calcio.

20.30 Andria - mensa di Casa Acc. S. M. Goretti - La Teranga

Nuovo appuntamento con la cena multietnica de "La Tèranga", venerdì 26 Gennaio, a partire dalle ore 20.30 presso la mensa di Casa Acc. S. M. Goretti. L'appuntamento enogastronomico sarà arricchito da un supervisione speciale: il cortometraggio "La giraffa senza gamba", scritto e diretto da Fausto Romano e prodotto Maxman Coop, con Pietro Ciciriello e Hana Mangistu Kebede.



21.00 Andria - Circolo dei lettori - Gerardo Tango presenta il suo disco

Nel 2016 aveva pubblicato il suo album d’esordio - “Una donna” - vincendo diversi premi in tutta Italia e ricevendo due nomination al Premio Tenco. È il cantautore Gerardo Tango e solo due settimane fa è uscito il suo secondo lavoro in studio “Il vento è forte qui… si vola meglio”. Appuntamento, sempre al circolo dei lettori, domenica 28 con "Ogni cosa è illuminata"



Sabato

19.30 Ruvo di Puglia - Cattedrale - Nel suono del silenzio

"Nel suono del silenzio", evento organizzato in occasione del Giorno della memoria, vuole ricordare gli episodi che hanno caratterizzato il secondo conflitto mondiale, nella speranza di una catarsi interiore che restituisca a quegli stessi esseri umani la dignità che è stata loro sottratta.



20.30 Andria - Centro risorse di Andria - Il vento della Memoria

La messa in scena della pièce è stata curata dal direttore della scuola Sipario, Riccardo Confalone e da Roberta Monterisi che insieme hanno lavorato con i propri giovani allievi al fine di contribuire alla costruzione della memoria di questi eventi anche nei più piccoli, attraverso il linguaggio artistico e il gioco performativo dello spettacolo dal vivo.



20.30 Trani - Luna di Sabbia - Live set di Carolina Bubbico

Una serata di musica con Carolina Bubbico ospite alla Luna di sabbia in un live set solista. Con la sua voce e il suo piano, Carolina affronterà un viaggio fatto di sonorità e sperimentazioni canore grazie anche all'uso della loop-station



21.00 Monopoli - Cinema Vittorio - Sudestival

Sarà l’attore e regista Sergio Rubini a inaugurare la diciannovesima edizione del Sudestival. Per l’occasione verrà proiettato il suo primo film, La Stazione, a cui seguirà l’incontro con il pubblico. “Il festival lungo un inverno”, si terrà nelle date successive nel Cinema Vittoria, nella “Sala Eventi” della rinata Biblioteca Rendella e nel Teatro Radar di Monopoli, con alcune proiezioni presso il cinema Norba di Conversano, fino al 17 marzo.

Domenica

17.30 Ruvo di Puglia - Teatro Comunale - C'era due volte un cuore

Appuntamento per i più piccoli (dai 3 anni in su) la compagnia bellunese Tib teatro propone C'era due volte un cuore. Due teneri personaggi aspettano con fiducia, coltivando la loro attesa come un campo, certi che prima o poi una nuova pianta nascerà, un nuovo orizzonte si dispiegherà, un nuovo paesaggio accoglierà la loro speranza. È l’amore a sostenerli, quello per le piccole cose di cui è fatta la vita, che pur tra temporali e soffi di vento improvvisi, permette alla luce di tornare dopo il buio della notte, al sole di alimentare ogni giorno la nostra attesa.



18.30 Corato - Sala conferenze Biblioteca comunale - Darei la vita, Cinzia Tani

Si dice spesso che “dietro ogni grande uomo ci sia una grande donna”. Partendo da qui Cinzia Tani, con il suo libro “Darei la vita”, rende omaggio alle donne ombra, restituisce una nuova luce al loro ruolo di compagne, di muse ispiratrici

18.30 Trani - Luna di Sabbia - Bellissime, Flavia Piccinni

L'appuntamento rientra nella rassegna femminile “Letterature”, incentrata sul ruolo delle donne; una storytelling di donne impegnate a risvegliare la coscienza civile, a lottare per far sentire la propria voce ritraendo paesaggi, emozioni, storie di resistenza e resilienza di casa nostra.



20.40 Bari - Multicinema Galleria - Ligabue presenta Made in Italy

La popolarissima rockstar saluterà il pubblico in sala prima della proiezione del film, che vede nel ricco cast Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, prodotto da Domenico Procacci e distribuito da Medusa Film.