Yes Weekend tra ricordo e Carnevale. Da non perdere Paolo Benvegnù e Bunna

Gli eventi del fine settimana si divideranno tra commemorazione della Shoah e Carnevale: momenti per non dimenticare una delle pagine più brutte della storia contemporanea e momenti di totale divagazione tra carri, balli e maschere. Tanti gli appuntamenti musicali con il sabato sera monopolizzato dai circoli Arci di Ruvo di Puglia e Trani.

Venerdì 9 Febbraio

Andria - via don Riccardo Lotti - ore 17

Il treno della vergogna

In occasione della Giornata del Ricordo, verrà commemorata ad Andria una delle pagine più buie degli anni del dopoguerra. Per ricordare l’episodio, l’associazione teatrale “Marluna Teatro” terrà nei giorni 8-9-10-11-12 febbraio, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00, una rappresentazione teatrale e allestirà una mostra fotografica per ricordare il Treno della Vergogna, nella sede dell’ex Macello, in via Don Riccardo Lotti 153.

Giovinazzo - sala San Felice - ore 18

Shoah per non dimenticare e riflettere

Previsti gli interventi di don Gino Samarelli, che affronterà la tematica vista nell’ottica degli ebrei alla ricerca della loro terra, il giornalista Rai Costantino Foschini, che affronterà l’argomento puntando i riflettori su come la Puglia, terra di accoglienza ha affrontato le leggi razziali. Concluderà la serata la professoressa Maria Concetta Piacente, docente di storia e filosofia e past president nazionale della Fidapa.

Corato - Chiostro comunale - ore 19

Carnevale coratino

Rappresentazione teatrale “il giornalino di Gianburrasca”. A cura “Arterieteatro” e “Room to play”

Ruvo di Puglia - Teatro comunale - ore 19

Il tempo di parlare

Reading a cura dell’attrice Carmela Vincenticon musiche di Gigi Carrino. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro pubblicato da Einaudi e scritto da Helene Lewis, e racconta la drammatica avventura di una giovane ebrea praghese che cerca di diventare ballerina. Dalla Praga ricca e affascinante della fine degli anni ‘30 al ghetto di Terezin, ad Auschwitz, fino alla liberazione: l'incredibile racconto di una donna sopravvissuta all'Olocausto grazie alla passione per la danza e alla solidarietà segreta di coloro che tra i carnefici non dimenticarono la propria umanità.

Molfetta - La cittadella degli artisti - ore 21

Paolo Benvegnù

Sul palco con Benvegnù anche i Giunto di Cardano per un opening act speciale! A seguire After Party nell'area bar. Secondo appuntamento di Music: Control in Cittadella, il format dedicato alle band emergenti e promosso da La Cittadella degli Artisti, Scapesteatro Laboratorio Urbano, Teatro Kismet, Area Metropolitana e Associazione Microsolco.

Bari - Joy's Pub - ore 21

Serena Abrami in concerto

Serena Abrami è una cantante e cantautrice marchigiana. Il 9 dicembre 2016 è uscito il suo secondo album Di imperfezione. Dopo l’anteprima streaming dell’album su Ondarock, il primo singolo Credo finisce nella compilation di dicembre di Rockit, mentre il video del secondo singolo Di imperfezione viene pubblicato in anteprima su Rockerilla. Il video del terzo singolo Forse è culturale è uscito il 2 luglio in esclusiva su Coming Soon, mentre il video del remix dell’inglese Howie B in esclusiva su Rockit. L’attuale suono della band mescola atmosfere britpop e folk rock. Tra le influenze: Joni Mitchell, Feist, Beth Gibbons e Smoke Fairies, senza dimenticare i grandi cantautori italiani.

Bari - via San Giorgio Martire 9C - ore 22

Bunna celebra il compleanno di Bob Marley

Il 6 febbraio 1945 nasceva l’icona globale della reggae music, Bob Marley, idolo assoluto per milioni di appassionati che ancora oggi cantano e danzano al ritmo delle sue immortali canzoni. Quello che sarebbe stato il 73mo compleanno del re merita una celebrazione: il collettivo barese South Love Vibration ha scelto Bunna, cantante e leader degli Africa Unite, una delle più longeve reggae band italiane per omaggiare Marley, a 37 anni dalla morte. La Bob Marley tribute night con il dj-set di Bunna, in consolle accanto ai dj di South Love Vibration, Zio Pino e Papa Miky, è in programma venerdì 9 febbraio, dalle 22, al Fluxus Club di Bari.

Sabato 10 febbraio

Corato - Piazza Sedile - ore 19

Sagra della chiacchiera

A cura dell'I.i.s. “Oriani-Tandoi” sez. alberghiera. Musica e ballo con il gruppo “Scassasax”

Trani - circolo Hastarci - ore 22

Carnival party

Il dj più irriverente e spregiudicato di tutto il Sud Italia animerà e stravolgerà il party più assurdo, inadeguato e osceno del condominio del civico 17. Una accozzaglia di distonici costumi fatti con la pellicola e la stagnola, vestiti che potrebbero sembrare costumi, ma costituiscono l’outfit quotidiano, nude look, mostruosi mostruosità in pelo, spice girls più o meno attempate, reggiseni, reggicalze, catene con i crocifissi, canotte sporche di sugo e molto di più.

Ruvo di Puglia - circolo La Mancha - ore 22

Surfer Joe in concerto

Lorenzo Valdambrini, in arte Surfer Joe, è una figura chiave nella scena della moderna surf music. Presente quasi sempre in ogni evento mondiale che riguardi il genere, sia come artista sia come organizzatore, ha raccolto, a partire dalla fine degli anni ’90, un'esperienza di oltre mille concerti. Costantemente in tour in Europa e negli Stati Uniti, è spesso sul palco insieme a leggende del surf come Paul Johnson, John Blair, Daddy O-Grande, Randy Holden (Blue Cheer), Dick Dodd e Jim Frias.

Domenica 11 febbraio

Corato - piazza XI febbraio - ore 15

Carnevale coratino

Sfilata dei gruppi mascherati - raduno ore 14,30. Il percorso: Piazza xi febbraio - via Dante - corsi cittadini - piazza Cesare Battisti. Al termine sfilata dj set a cura di Hardeed + Picchio from grunge Beatmovement

Palombaio - corso Vittorio Emanuele - ore 15.30

Festa di carnevale

Tutto pronto per la sesta edizione del Carnevale a Palombaio, divenuto ormai il carnevale della città di Bitonto. Anche quest’anno i volontari dell’Associazione Anspi di Palombaio, col patrocinio del Comune di Bitonto, hanno costruito ben quattro carri di cartapesta che domenica 11 febbraio sfileranno per le strade di Palombaio. Saranno ancora una volta i bambini i protagonisti della sfilata, nella quale potranno sfoggiare tutta la loro fantasia con le più disparate maschere. Il programma prevede inoltre l’esibizione della Free Band durante la parata e lo spettacolo comico del duo proveniente direttamente da Zelig, Chicco & Marco, in piazza Milite Ignoto al termine della sfilata allegorica. Spettacolo questo promosso e finanziato dall’amministrazione comunale.

Trani - Teatro Mimesis - ore 19

Emozioni Napoletane è parole, voce e musica

Un viaggio lungo quattro secoli nella musica napoletana classica interpretata da Loredana De Giglio (voce) e suonata da Davide Giaquinto (chitarra). Una passeggiata nei vicoli napoletani ascoltando brani e musiche dal 1500 al 1900.