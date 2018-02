Riccardo Di Matteo incontra l'Ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Italia

Una visita di cortesia è stata effettuata dal Presidente di Sinergitaly, l'associazione per la promozione delle eccellenze italiane nel mondo, Riccardo Di Matteo, alla ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Italia, S.E. Alba Maria Cabral Pena-Gomez.

L'incontro, chiesto da Sinergitaly, è stato molto cordiale e foriero di interessanti iniziative per la promozione della Repubblica Dominicana in Italia e in Puglia in particolar modo che del nostro paese a Santo Domingo. Di Matteo ha ringraziato l'ambasciatrice e l'ha invitata ad una visita istituzionale in Puglia nel prossimo mese di maggio. In quella occasione la signora Alba Maria Cabral avrà modo di incontrare personalità del mondo istituzionale, accademico ed economico della Puglia e visitare le località storiche e turistiche della Regione accompagnata da Riccardo Di Matteo.

L'ambasciatrice ha accettato di buon grado l'invito e ha già anticipato che avrà modo di spiegare ai nostri imprenditori le opportunità che il paese centroamericano offre a chi investe nella Repubblica Dominicana.