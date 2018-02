Yes, weekend! Libri, rievocazioni storiche e la coda del carnevale

Comincia il tanto agognato weekend, e come sempre sono tante le proposte per tutti i gusti nelle nostre città.

Venerdì 16 febbraio

Si parte già dal pomeriggio di oggi. Alle 16.30, a Trani, si renderà omaggio all’illustre concittadino Giovanni Bovio con una conferenza a lui dedicata.

Alle 17.30, alla Feltrinelli di via Melo a Bari, sarà ospite il noto scrittore francese Daniel Pennac, che presenterà insieme a Florence Cestac lo spettacolo “Un amore esemplare, gioco teatrale fra racconto e fumetto”, in scena in questi giorni nella nostra regione.

Sempre a Bari, al teatro Duse, ultimo appuntamento con la commedia brillante Travolte, interpretata da Tiziana Gerbino e Masha Valentino. Debutto invece all’Abeliano, nell’ambito della rassegna "To the teathre", per Piaccainocchio, un Pinocchio senza pelle in fuga dalla sua storia che corre a fare i conti con Collodi. Di e con Roberto Corradino.

Allo Showville, concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana diretta dal maestro Giovanni Pelliccia. In programma brani di Mozart, Poulenc, Mendelssohn.

Alle 20.30 al teatro comunale di Corato andrà invece in scena “Zio Vanja”, il grande classico di Anton Čechov.

Sabato 17 febbraio

A partire dalle 18.30, Ruvo di Puglia propone la rievocazione storica A le tridece de febbrôre, che ricorda il passaggio in città dei 13 cavalieri francesi in partenza per la Disfida di Barletta.

Alla stessa ora, ad Andria, l’ex direttore de “Il Sole 24 ore” Roberto Napoletano presenterà il suo saggio “Il cigno nero e il cavaliere bianco”, edito da La Nave di Teseo.

Ancora tanto teatro a Bari. Al Duse c’è l’inconfondibile Gianni Ciardo con la commedia di Dario Fo “Non tutti i ladri vengono per nuocere”; mentre al Palazzo è di scena un’altra icona di almeno un paio di generazioni: è Anna Mazzamauro, che ripercorre la sua carriera nel one woman show dal titolo “Nuda e cruda”.

Nel teatro comunale di Corato spazio al balletto con “Tutte le donne di William”.

Domenica 18 febbraio

Coda di carnevale a Corato dove, a partire dalle 9 il centro della città sarà invaso dai gruppi mascherati che non hanno potuto sfilare martedì scorso a causa del maltempo.

Alle 18, nella sala di rappresentanza del Comune di Fasano, la proiezione di un video ricorderà Enzo Ferrari, storico patron della casa automobilistica italiana più famosa del mondo. È prevista anche una videoconferenza con l'ipsia di Maranello.

Al teatro comunale di Corato, prosegue la rassegna "Il mondo sottosopra... i bambini hanno occhi di tutti i colori", con lo spettacolo “Nei cieli bambini”, a cura del Teatrificio 22.

Sempre per i più piccoli (dai 5 agli 11 anni), ad Andria, appuntamento con la colorata "Festa della Pentolaccia", a cura dei Giovani della Croce Rossa. Giochi, face painting, balli e sfilate in maschera. Una ghiotta occasione per allungare ancora di qualche giorno il Carnevale ormai alle spalle. Costo di partecipazione 5 euro.

Al Demodè di Modugno, infine, per gli amanti del genere, da non perdere l’unica tappa pugliese del “Gentleman tour” del rapper Guè Pequeno.