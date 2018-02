Maltempo, danni all'agricoltura: Copagri in contatto con i comuni

Di fronte ad una nuova possibile emergenza maltempo per l’agricoltura pugliese, la Copagri ha già allertato le proprie strutture territoriali avviando contatti con i comuni. In una nota congiunta il presidente e il direttore della Confederazione dei Produttori Agricoli di Puglia, Tommaso Battista e Alfonso Guerra, ricordano la necessità, in caso di danni, di avviare le procedure previste dalla legge 102/04 che prevedono, dopo la verifica da parte delle autorità competenti, e la quantificazione del danno, l’utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità. In questo caso le aziende agricole potranno ottenere: il beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali; la sospensione per dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario e l’ottenimento della anticipazione del pagamento dei premi Pac.

La Copagri inoltre sollecita il governo nazionale a concedere una deroga a quanto previsto dal fondo di solidarietà nazionale così da garantire risarcimenti anche per i danni alle produzioni assicurabili come da Piano Assicurativo Nazionale (esclusi dalle agevolazioni previste dal D.Lgs 102/2004) e per tutelare, quindi, le aziende non assicurate.