"Diritti a scuola", finanziato il progetto dell'istituto Colasanto

"Con la determinazione del Dirigente della Sezione regionale “Formazione professionale” n. 178 del 22 febbraio 2018 sono state approvate le graduatorie delle domande di partecipazione presentate dagli istituti scolastici pugliesi all’avviso “Diritti a Scuola”, approvato lo scorso dicembre dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo (deliberazione n. 2252 del 21/12/2017)."

É quanto si legge in una nota pervenuta in redazione, a firma del consigliere regionale Enzo Colonna. «Diritti a scuola- spiega Colonna - è l’innovativa misura della Regione Puglia finalizzata a incrementare l’attrattività e la qualità del “Sistema Scuola”, a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, puntando al consolidamento delle competenze di base degli allievi delle scuole elementari, medie e del biennio delle superiori.

Sin dal suo avvio, nel 2009, questo programma ha finanziato molti progetti, mettendo a disposizione del sistema scolastico regionale importanti risorse finanziarie e umane aggiuntive che hanno consentito non solo di realizzare interventi di recupero individualizzati, ma anche di introdurre elementi di innovazione e cambiamento nell’organizzazione e nei processi di insegnamento e apprendimento. Ciò ha contributo a ridurre il tasso di dispersione scolastica di circa il 2 per cento negli ultimi 5 anni. Nel 2015 al progetto è stato assegnato il premio “Regiostars 2015” da parte della Commissione UE che lo ha riconosciuto quale best practice europea nell’ambito di riferimento.

In questa nona edizione - aggiunge Colonna - sono state introdotte alcune importanti novità come la possibilità di prevedere una sezione di informatica o una riservata all’insegnamento della lingua inglese di base non più in forma sperimentale (come invece avvenuto per gli anni scorsi), oppure l’introduzione delle figure dell’esperto in cyber-bullismo e del pedagogista. Grazie alle cospicue risorse messe a disposizione per questa misura, quest’anno saranno finanziati tutti i 167 progetti ammessi alla fase della valutazione di merito, cui saranno destinati complessivamente quasi 25 milioni e 500 mila euro.

10 le graduatorie pubblicate, suddivise per ciascuna Provincia (una per le scuole primarie e secondarie di I grado, e una per le quelle secondarie di II grado).

Tra i progetti ammessi al finanziamento, sono diversi quelli proposti da istituti del territorio murgiano, in particolare quelli proposti da

sette scuole di Altamura (il 2° circolo didattico “Garibaldi”, la scuola secondaria di primo grado “Padre Pio” e gli istituti di istruzione superiore “Nervi-Galilei”, “De Nora”, l’Istituto Tecnico – Commerciale “F. M. Genco”, il liceo classico “Cagnazzi” e il liceo scientifico e linguistico “Federico II di Svevia”);

due istituti di Santeramo (scuola primaria “Hero Paradiso” e I.I.S.S. “Pietro Sette”);

due di Corato (I.T.E.T. “Tannoia” e I.I.S.S. “Oriani – Tandoi”);

l’Istituto “Bachelet – Galilei” di Gravina;

l’Istituto comprensivo “Antenore -Guaccero” di Palo del Colle;

“Carano – Mazzini” di Gioia del Colle;

l’Istituto Comprensivo “R. Leone” e l’I.I.S.S “M. Bellisario-G. M. Sforza” di Ginosa;

l’I.I.S.S. “G. Colasanto” di Andria."