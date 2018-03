​Viabilità: divieti al traffico su piazza Santa Maria Vetere sino al 30 marzo

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull'Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n.90 del 01/03/2018 relativa all'esecuzione dei lavori per conto dell'ENEL Distribuzione S.P.A., per i lavori di potenziamento della linea Bt nel Comune.

Pertanto si istituisce dal 06/03/2018 sino al 30/03/2018, dalle ore 7.30 alle 16.00, la chiusura al traffico veicolare di piazza Santa Maria Vetere, tratto compreso tra via M. Troia e via Gen.Arimondi; il divieto di fermata e sosta sull'intera piazza Santa Maria Vetere; il doppio senso di marcia sul tratto di piazza Santa Maria Vetere compreso tra via Maggiore Galliano e Via N.Labroca.