"Giovani Eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè", un premio per i diplomati col massimo dei voti

Si terrà mercoledì 7 marzo ore 11.00, presso la Sala Stampa della Presidenza della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, Bari la conferenza stampa di lancio del Premio Giovani Eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè.

L'iniziativa, rivolta ai diplomati che abbiano conseguito il massimo dei voti e siano iscritti negli Istituti di alta formazione presenti in Puglia, punta a incentivare i giovani studenti a scegliere la Puglia come luogo del futuro.

Dal 1° marzo e fino al prossimo 5 aprile sarà possibile partecipare alla call. In palio trecento premi in denaro, fino ad un massimo di 2.500 euro.

"Giovani Eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè" è un'iniziativa dell'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con l'agenzia regionale ARTI.

In occasione della conferenza stampa interverranno:

- Sebastiano Leo, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia;

- Vito Albino, Commissario Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI).