Presentazione del libro “L’origine dell’uomo ibrido" di Daniele Di Luciano

Questa mattina, alle ore 10:30, nella nuova sede dell’Associazione delle Assemblee Popolari, in via Ospedaletto n. 71, lo scrittore Daniele Di Luciano presenterà il suo libro “L’origine dell’uomo ibrido. Perché siamo la specie meno perfetta?". Seguirà il dibattito.

Tutta la cittadinanza è invitata.

L’ingresso è libero.

«Inizieremo ripercorrendo le ultime scoperte scientifiche nel campo della paleogenetica: gli scienziati, estraendo il DNA dai fossili, sono riusciti a sequenziare il genoma di due tipi umani considerati estinti, l’uomo di Neanderthal e l’uomo di Denisova. Così hanno potuto constatare che in passato sono avvenute ibridazioni tra questi ominidi e l’uomo Sapiens. Noi, oggi, siamo il risultato di quegli incroci.

Scopriremo che Neanderthal e Denisova non sono del tutto estinti perché continuano a vivere dentro di noi, insieme ad altri ominidi ancora sconosciuti e forse più “scimmieschi”: possediamo il 2,5% di DNA Neanderthal, il 4% di DNA Denisova e una percentuale proveniente da ominidi ancora non identificati, che il genetista David Reich ha definito “proto scimmie”. In che modo questa eredità influisce sulla nostra salute fisica e psichica?

Infine, alla luce di questi dati scientifici, proveremo a rileggere i testi antichi dei popoli che hanno vissuto a ridosso di quelle ibridazioni: tutti i miti (sumeri, assiro-babilonesi, greci, maya, ecc.) narrano di strani accoppiamenti e di creature ibride. Non solo: l’intero Antico Testamento parla di incroci proibiti, di figli “bastardi” e di un peccato originale che ha degradato l’originaria natura umana e che si trasmette dai genitori ai figli…»