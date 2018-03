Yes Weekend, iniziano i riti della Settimana Santa. Tanti gli appuntamenti a teatro

Il weekend che precede la Settimana Santa sarà ricco di appuntamenti in giro per la Puglia. Entrano nel vivo i riti della tradizione religiosa ma non mancano gli eventi teatrali con esibizioni di grandi attori come Enrico Loverso o Alessandro Haber. Non mancano anche le occasioni sportive tra un convegno di Nordic Walking e il circuito su due ruote nel Parco dell'Alta Murgia. L'ora legale regalerà un'ora di luce in più e vi consigliamo di sfruttarla per raggiungere il castello di Monopoli e visitare la mostra con le opere grafiche di Mirò.

Venerdì 23 marzo

Ruvo a primavera, oggi alle ore 17 la Processione della Desolata per dare inizio ai riti della Settimana Santa. Sempre nella città ruvese e sempre in tema "Settimana Santa", sarà visitabile ogni giorno dalle 19 alle 21 la mostra degli artisti organizzata da Domenico Scarongella.



A Ruvo di Puglia Pop Home apre le sue porte. Si tratta di un battesimo anche per lo spazio espositivo di corso Piave, che da bottega artigiana specializzata in creazione di cornici e realizzazione di quadri diventa un contenitore culturale. Arte contemporanea invece a Bari presso lo Spazio Murat con Mariantonietta Bagliato, artista nel campo dell’arte visiva e del teatro di figura con l’installazione dal titolo Occhi, stoffa e imbottitura (2018) e le performances di Margaret Haines e Kareem Lotfy.

Federico Zampaglione dei Tiromancino alle 19 presso l'istituto Jannuzzi-Di Donna di Andria presenterà il suo libro "Dove tutto è a metà". Un romanzo scritto sulle emozioni, dunque, che parla di musica, d’amicizia e d’amore. Un romanzo che prende il nome di una delle ultime canzoni più irradiate nella scorsa estate. Altro libro, altra corsa a Corato, sempre alle ore 19: Vito Introna presenterà L'Alba dei reietti e Distruggete Israele presso la libreria Secopstore.

Da domani la mostra con le opere grafiche di Mirò sarà visitabile a Monopoli presso il Castello, fino al 15 luglio. Oggi l'inaugurazione. Appuntamento serale al Teatro comunale di Corato. Alle 20.30 si terrà lo spettacolo "I cento pazzi" di Giovanni Guardiano, appuntamento per ragazzi.

Musica e danza a Bari, alle 21 al Teatro Forma appuntamento con Pindaric Flight (volo pindarico), un progetto artistico che nasce con l'intento di fondere culture, tradizioni e stili apparentemente contrapposti. Protagonisti Pietro Laera, al pianoforte, Giacomo Desiante, alla fisarmonica, Giuseppe Carabellese, al violoncello. Alle ore 21 al Teatroteam andrà invece in scena la compagnia Kataklò Dance Theatre in Eureka.

Sabato 24 marzo

Continua il "tour" di Zampaglione che alle 10.30 sarà nell’auditorium del liceo artistico “Federico II stupor mundi” di Corato per parlare ancora del suo ultimo libro.

Weekend di workshop (dalle 9.30 alle 12.30 di sabato e domenica) tra Fasano e Ostuni con il workshop sulla "Sand art" (pittura con la sabbia) che si svolge presso la Casa del Parco ex Stazione di Fontevecchia Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre S. Leonardo, con l’intento di avvicinare l’uomo alle tematiche naturalistiche, all’arte sostenibile e alla preziosa biodiversità presente nel Parco. A Trani invece alle ore 17.30 si parlerà dei benefici del Nordic Walking.

A Ruvo di Puglia visite guidate su iniziativa promossa dalla onlus NoixVoi dal titolo “Le vie del pane a Ruvo di Puglia”, percorsi lungo le strade della storia, della tradizione e del sociale. Alle 18, Francesco Lauciello condurrà i visitatori nelle chiese ruvesi per “Il pane e i Santi”.



Gianni Ciardo al Duse a Bari alle 21.30 porterà in scena Non tutti i ladri vengono per nuocere, questo il titolo della commedia brillante di Dario Fo che andrà in replica anche domenica alle ore 19. Serata di teatro anche a Bitonto con Enrico Loverso che si esibirà nel monologo di Uno, nessuno, centomila. Molto apprezzato dalla critica e dal pubblico, soprattutto dei più giovani, lo spettacolo si è aggiudicato nella scorsa stagione il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia.

Al Teatro Kismet di Bari invece la Carrozzeria Orfeo porta sul palco sei personaggi notturni che gravitano attorno al bancone di un bar: fissati ed emarginati, illusi e perdenti, ognuno, protagonista della propria tragedia personale. Animali da Bar inizierà alle 21 per la regia di Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti.

Prosegue anche la stagione del teatro polifunzionale AncheCinema di Bari che propone alle 21, lo spettacolo Haberowski con Alessandro Haber. Lo spettacolo, nato da un'idea di Manuel Bozzi e prodotto dall’associazione Auroom, oltre ad Haber vede in scena l’autore delle musiche Alfa Romero (tromba e duduk) e Andrea Guzzoletti (visual Olivander).

Domenica 25 marzo

Alle 21 Vittorio Sgarbi salirà sul palo del teatro comunale di Corato per svelare le scene di “Michelangelo”.

Sempre a Corato sarà una domenica di sport: si correrà in bicicletta nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia presso il circuito del Bosco del Pedale, con partenza e arrivo all’interno dell’agriturismo Torre Sansanello

Fruibile fino al 31 marzo la mostra Victory on stage promossa da CoArt Gallery e patrocinata dal Comune di Corato. Un dialogo con la storia, un citazionismo continuo, una disfida col passato con la fantasia e la visione di un bambino pronto a nuove avventure in sella ad un cavallo di plastica, a rappresentare la fragilità della società contemporanea, il sipario si apre e va in scena la vittoria dell’immaginazione. La mostra è visitabile presso il Teatro comunale ogni giorno dalle 17.30 alle 20.30.



Ad Andria, nell'auditorium Mons. Di Donna alle 21 andrà in scena la parodia di Grease: La storia parla di Danny e Sandy incontrati in una vacanza sulle spiagge di Margherita di Savoia, si innamorano e si lasciano a fine vacanza dichiarandosi amore eterno. La compagnia Hurricane assicura tanto divertimento.

A Fasano alle ore 20.30 si terrà la XVI edizione della Via Crucis Vivente. Saranno coinvolti ben 65 figuranti nell’evento che si terrà domenica 25 marzo in corso Vittorio Emanuele, con partenza dal sagrato della chiesa di Sant’Antonio.