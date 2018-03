Parco Alta Murgia, fino al 3 aprile le istanze per la formazione di un albo di operatori economici

Scadrà il prossimo 3 aprile alle 12 il termine fissato dall'Ente Parco dell'Alta Murgia entro il quale far pervenire le istanze utili alla formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento, in economia, di lavori, servizi (compresi quelli di architettura e ingegneria) e forniture. L'avviso pubblico è consultabile nell’apposita sezione del sito istituzionale, dove è anche possibile scaricare il modello di domanda. Le richieste di informazioni vanno inoltrate via email all’indirizzo mariagiovannadellaglio@parcoaltamurgia.it .

«Abbiamo varato questa procedura - spiega il vicepresidente del Parco Cesareo Troia – nell'ottica della trasparenza, quindi della conoscenza, che consente anche condivisione. Senza dimenticare che così si procede verso la semplificazione e la celerità dell’azione amministrativa e dunque si garantisce, come si legge nell'avviso pubblico, il rispetto dei princìpi di rotazione, non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza nelle procedure di scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di gara».