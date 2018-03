​Piccoli Lebron James crescono. Gli alunni delle medie di Bari e Bat si sfidano in “Jr Nba League”

La magia dell’Nba arriva nelle scuole medie di Bari e Bat. Si chiama “Junior Nba Fip League”, la manifestazione organizzata da Federbasket e Nba. Fino a maggio ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni (si gioca anche a Roma e Ancona) si sfideranno indossando i panni - è proprio il caso di dire - degli assi della palla a spicchi come Lebron James o Stephen Curry, in un torneo con tanto di stagione regolare e playoff. I vincitori delle fasi cittadine si affronteranno in una finale nazionale per il titolo di campione della Nba Fip League che mette in palio anche l’ambito anello, che negli Usa viene consegnato proprio ai vincitori del campionato.



IL DRAFT Sono nove gli istituti che partecipano al torneo barese: Ic Massari-Galilei, Is Michelangelo, Ic Santomauro Montello, Ic Verga e Ic Falcone-Borsellino per il capoluogo di regione; Ic Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri di Andria, Ic Foscolo-De Muro Lomanto di Canosa di Puglia, Is Gen. E. Baldassarre e Is Rocca Bovio Palumbo di Trani. Ogni scuola ha formato alcune squadre (in totale sono 30) ognuna delle quali è stata associata ad una franchigia Nba nel corso del draft-event, che si è tenuto nei giorni scorsi a Bari alla presenza dell’ex nazionale azzurro Giacomo “Gek” Galanda e di Henry Utku, basketball operations manager di Nba per Europa, Medio Oriente e Africa.

LE SQUADRE Così le tre squadre della Santomauro-Montello sono diventate Boston Celtic, New York Knicks e Brooklyn Nets, mentre alla Michelangelo appartengono i Philadelphia 76ers e i Toronto Raptors. L’Ic Verga invece mette in campo Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks; la Massari-Galilei invece Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards. La Falcone-Borsellino Denver Nuggetts, Minnesota T’Wolves, Portland Trail Blazers e Utah Jazz; Golden State Warriors e Sacramento Kings sono stati assegnati alla Generale Ettore Baldassarre, LA Clippers e Phoenix Suns alla Rocca Bovio Palumbo, mentre LA Lakers al Vittorio Emanuele III; infine alla Foscolo De Muro Lomanto sono stati assegnati Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans.

Nel campionato di Bari saranno complessivamente coinvolti circa trecento studenti e studentesse. «Jr Nba Fip League - ha spiegato Margaret Gonnella, presidente del comitato Fip Puglia - è una occasione formidabile per entrare nelle scuole e per fare innamorare del basket tanti piccoli sportivi». E a giudicare dall’entusiasmo con cui si stanno disputando le prime sfide sotto canestro, l’obiettivo è già praticamente raggiunto.