​Pasquetta, raccolta rifiuti solo attività commerciali e campagne

Si comunica che il servizio raccolta dei rifiuti, il giorno festivo di lunedì 2 aprile 2018 (Pasquetta) non verrà effettuato per le utenze domestiche cittadine, mentre per le attività commerciali e per le zone residenziali (contrada SS. Salvatore e Castel del Monte ecc.), sarà regolarmente svolto.

Si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione al fine di evitare disservizi.