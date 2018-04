La SIGEA Sezione Puglia, con il patrocinio di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Bari e in collaborazione con Zanichelli, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione Puglia bandisce la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Puglia.

Il concorso comprende scatti che ritraggono luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove le forme rappresentate sono determinate dagli elementi geologici del sito. Gli studenti potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche censite in Puglia e disponibili sul sito www.geositipuglia.eu.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2018 in via telematica.

Regolamento e modalità di partecipazione: www.sigeaweb.it