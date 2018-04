Pensioni, “Nello” nella Bat: appuntamento dal 16 al 19 aprile

Un sportello mobile che attraversa le città e sosta di quartiere in quartiere. Lo Spi Cgil girerà, con un proprio pulmino, nei comuni Bat. A bordo del mezzo ci saranno operatori fiscali e del Patronato dell’Inca Cgil che, insieme a rappresentanti del sindacato dei pensionati, aiuteranno cittadini ed anziani e daranno risposte rispetto ad un pronto riscontro del controllo della pensione.

«Tutto questo, per stare in mezzo alla gente e per dare risposte immediate in tema di tutela e diritti, soprattutto a chi sta per avvicinarsi alla pensione ma anche per i pensionati che volessero effettuare un controllo più attento e mirato per una verifica della propria posizione assicurativa», spiega il segretario generale Spi Cgil Bat, Felice Pelagio.

Il pulmino “Nello” sarà presente per tre giorni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30, nella Bat:

il 16 a Barletta nei pressi di piazza A. Moro ex Piazza Roma;

il 17 a Canosa di Puglia in piazza P. Antonio Maria Losito (zona 167) in mattinata mentre nel pomeriggio in c.so San Sabino;

il 18 a Margherita di Savoia in piazza Generale dalla Chiesa in mattinata ed in piazza Terme nel pomeriggio.

Oltre che nelle piazze “Nello” toccherà in itinere anche alcuni posti di lavoro della zona industriale di Canosa di Puglia, di Barletta in via dell’Euro e delle Saline ed alcuni magazzini ortofrutticoli di Margherita di Savoia, in particolar modo all’ingresso ed ai cambi turni delle lavoratrici e dei lavoratori.