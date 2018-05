“La Musica contro l'usura venerdì a San Nicola - Bari"

La lotta all’usura si fa musica sulle note di W. A. Mozart, del concerto per violoncello e orchestra in re minore di Antonin Dvorak e Le Danze slave di Antonín Dvořák. Venerdì 18 maggio alle 20,30 presso la Basilica di San Nicola a Bari si conferma l’appuntamento annuale “La musica contro l'usura” della Fondazione Antiusura “San Nicola e Santi Medici” per diffondere e stimolare anche attraverso la cultura la coscienza antiusura. Il Concerto organizzato dalla Fondazione Antiusura e dalla Basilica Pontificia di San Nicola di Bari, eseguito dall’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, con il patrocinio dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto, della Regione Puglia, del Comune di Bari e della Consulta Nazionale Antiusura, si prefigge di tenere alti i riflettori delle istituzioni e dei cittadini sul dilagante fenomeno dell’usura strettamente collegato all’azzardo. L’azzardo è una delle principali cause di sovrindebitamento anche a usura delle famiglie italiane. La maggior parte delle persone indebitate che si rivolge alle trenta Fondazioni Antiusura operanti in tutta Italia riunite nella Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo” è affetto da azzardopatia. Il 2017 è stato l’anno dei record, il consumo di azzardo degli italiani ha superato i 101 miliardi. Le famiglie indebitate con banche e finanziarie ammontano a due milioni. Da un’indagine statistica a campione commissionata da un comune pugliese è emerso che buona parte dei giovani intervistati di età tra i 13 e i 16 anni l’azzardo è una fonte di guadagno, una via di fuga dalla realtà e da problematiche concernenti licenziamenti, fallimenti aziendali.

«La cultura del consumismo con i connessi risvolti di sovrindebitamento ha soppiantato i valori fondanti della carta costituzionale italiana, il lavoro e il risparmio -, ha dichiaratoMons. Alberto D’Urso -. Il concerto sia momento di aggregazione tra le istituzioni ecclesiali e civili per fare rete sul territorio contro la piaga dell’usura collegata all’azzardo. Due facce della stessa moneta che incentivano l’economia illegale a discapito della tenuta non solo economica ma anche sociale del Paese. Ce lo ha chiesto anche Papa Francesco nella udienza del 3 febbraio scorso di promuovere iniziative di dialogo con quanti hanno responsabilità nell’economia e nella finanza e di prevenzione dell’usura».

«Siamo lieti di accogliere anche quest’anno il concerto musicale che ha lo scopo di aiutare e dare speranza alle tante famiglie affogate dai debiti dell’usura e dell’azzardo, - ha dichiaratoPadre Giovanni Distante, priore Basilica di San Nicola -. La Basilica di San Nicola sia luogo di dialogo e di fraternità tra i volontari della Fondazione Antiusura e le tante vittime taglieggiate dalla criminalità affinché possano recuperare la fiducia e il coraggio necessari per uscire dal tunnel dell’usura”.

L'equipe dello sportello di contrasto al gioco d'azzardo "Vinco IO", sito ad Andria in via Rossi, 41, invita a partecipare all'iniziativa al fine di contrastare con la cultura della legalità queste forme subdole di impoverimento "culturale" e sociale. La musica come pretesto dunque per sensibilizzare al tema della dipendenza e ricordare a tutti che uscire dal tunnel della dipendenza si può!