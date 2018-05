Erasmus+ a La Fabbrica del Sapere

“Parents Face Challenges: How to help them”. Questo il titolo del progetto Erasmus+ che vede un partenariato con Lituania, Repubblica Ceca e Grecia. Tale progetto è stato ideato per supportare i singoli stati a promuovere il Capitale umano e sociale dell’Europa, e allo stesso tempo per sviluppare dei programmi educativi che utilizzino metodi di apprendimento reali e diretti, pertanto sono intervenute a Barletta ed Andria presso le sedi de La Fabbrica del Sapere delegazioni dei suddetti Stati.



Sono state raccolte le esperienze problematiche di diverse famiglie, dal punto di vista dei genitori e dal punto di vista dei figli. Lo staff con la psicologa de La Fabbrica del Sapere hanno elaborato domande e risposte per figli e genitori per far comprendere il punto di vista nella relazione comunicativa genitore-figlio, figlio-genitore.

Si è elaborato un piano di lavoro per far comprendere l’importanza della cooperazione tra genitori-figli. Per stimolare tale pensiero sono state effettuate delle attività in squadra presso le aule cooking de La Fabbrica del Sapere dove i figli con i propri genitori hanno impastato e preparato della pasta fresca tipica del nostro territorio, cucinata e servita per pranzo.

Dopo la pausa pranzo è stato svolto un ulteriore gioco a coppie figlio genitore per stimolare lo spirito di gruppo e cooperazione che dovrebbe essere insito in famiglia.

Per concludere Psicologa ed educatrice hanno esplicitato punti di forza e punti critici di ogni relazione e come ognuno può apportare vantaggio alla relazione.

L’educazione, la mobilità e la cooperazione sono mezzi fondamentali per fornire alle persone di tutte le età i mezzi necessari per affrontare al meglio la vita e migliorarne la qualità. Per questo La Fabbrica del Sapere è sempre attenta a promuovere la mobilità, contribuendo a creare reti e rapporti internazionali che rafforzano il senso di appartenenza Europea.