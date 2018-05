Ricerca e Innovazione: presto un drink a base di Lenticchia di Altamura IGP

Valorizzare un prodotto locale come la Lenticchia di Altamura IGP, in modo innovativo. È il concetto alla base degli obiettivi dell’azienda farmaceutica Farmalabor che ha convinto la commissione del Bando Regionale Innonetwork, impegnata a finanziare i progetti di Ricerca & Sviluppo più innovativi per specifiche aree tematiche. Giovedì 17 maggio, si è costituita l’Associazione Temporanea di Scopi e sono stati avviati ufficialmente i lavori.

Il progetto “ALTIS” è stato finanziato dalla Regione Puglia per mezzo del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico “InnoNetwork”.

Nel dettaglio, l’azienda farmaceutica pugliese metterà a punto una formulazione a base di proteine di origine vegetale, ottenuta esclusivamente da Lenticchia di Altamura IGP e finalizzata all'integrazione nutrizionale nei casi di ridotto apporto proteico con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Il progetto vede Farmalabor come capofila e coinvolge diverse eccellenze pugliesi in ambito accademico (Dipartimenti D.E.T.O., Farmacia – Scienze del Farmaco e D.I.S.S.P.A. dell’Università degli Studi di Bari) e medico (l’I.R.C.S.S. “De Bellis” di Castellana) e industriale (Andriani spa, Find - spinoff dell’Università di Bari e Digitalbox srl).

Il prodotto finito sarà realizzato da farine di Lenticchia di Altamura IGP coltivata nel territorio della Murgia, la cui area di coltivazione si estende in 19 Comuni tra Puglia e Basilicata passando, ad esempio, per Matera, l’area della BAT e la murgia barese.

L’uso di tecnologie innovative consentirà di esaltare le proprietà chimico-fisiche di questa pregiata materia prima, al fine di ottenere una formulazione ricca in proteine di elevata qualità e di ferro, senza perdere le frazioni di fibre solubili.

Un altro elemento interessante del progetto è l’individuazione dei target dell’integratore proteico, ovvero: gli sportivi piuttosto che gli anziani o pazienti che a seguito di alcune patologie o interventi necessitano di incrementare la loro dose quotidiana di nobili proteine. Il mercato, le nuove tendenze alimentari, l’attenzione per la salute e corretti stili di vita, fanno emergere nuove e diffuse esigenze di salute e benessere, alle quali si può rispondere unendo natura e innovazione.

IL CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP è nato il 27 gennaio 2017 ed è oggi costituito da circa 140 agricoltori. Grazie al lavoro di affiancamento alle aziende, il consorzio ha raggiunto obiettivi importanti. La superficie certificata di Lenticchia di Altamura IGP quest’anno supera i 1.200 ettari. Gli obiettivi del Consorzio: miglioramento della qualità, tutela dell’ambiente, incremento produttivo e promozione della conoscenza del prodotto in Italia e all'estero.