Eletto il Consiglio Direttivo del Collegio dei geometri e geometri laureati Bat

Il 16 Maggio 2018 i geometri della BAT hanno votato per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei geometri e geometri laureati Bat per il mandato 2018/2022. L’esito del voto ha largamente suffragato la lista proposta dal Presidente Acquaviva, eleggendo al 1° turno i sette consiglieri. Il consenso registrato sul Consiglio Direttivo uscente costituisce una conferma nonché un invito a continuare sul cammino già tracciato e a rafforzare l’azione compiuta nel quadriennio 2014/2018, incentrata principalmente su: innovazione, riorganizzazione della struttura amministrativa e regolamentazione dei procedimenti, razionalizzazione e qualificazione della spesa, potenziamento della formazione, sviluppo delle attività sociali-sportive e culturali, facilitazione di accesso alle opportunità di lavoro per gli iscritti generate dai rapporti convenzionali con gli Enti Pubblici.

Nuove sfide attendono il Collegio dei geometri e geometri laureati Bat nel prossimo quadriennio, in primis l’avvio del Corso di Laurea per Geometri in partnership con Il Politecnico di Bari. In un contesto territoriale modificato dagli scenari giuridici, ove risultano più stringenti i vincoli tecnico-economici, con il conseguente aumento dei fabbisogni individuali e collettivi di qualità urbana e produttiva, la figura del geometra appare sempre più utile e fondamentale nelle attività di sviluppo e crescita del nostro territorio in una prospettiva crescente dell’azione di sussidiarietà con gli Enti locali.

Queste nuove sfide, che si aggiungono all’azione già consolidata nel quadriennio appena concluso, richiederanno una maggiore partecipazione degli iscritti nonché la mobilitazione di tutte le risorse professionali interne per il rafforzamento delle partnership della rete professionale anche a livello regionale e nazionale.

Nella seduta di insediamento del Direttivo neoeletto, del 21 Maggio, previa convalida degli eletti,sono stati designati:

-PRESIDENTE - Acquaviva Antonio Mario;

-VICE PRESIDENTE – Binetti Saverio;

-SEGRETARIO - Capuano Fedele;

-TESORIERE – Malcangi Davide;

-CONSIGLIERI - Scarpa Francesco – Castrovilli Vincenzo – Tupputi Antonio;

-COLLEGIO REVISORE DEI CONTI – Presidente - Prasti Francesco;

-REVISORI: Giuliese Maria Concetta - Santoro Pasquale.

Al Presidente Acquaviva, riconfermato nella carica, unitamente a tutto il Direttivo ed al Collegio dei Revisori, l’onore e l’onere di assicurare, ai soggetti privati e alla pubblica amministrazione operante sul territorio, un presidio tecnico qualificato e affidabile, sia sul piano specialistico e sia sul piano etico.