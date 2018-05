Incontro con i docenti e gli studenti della Paul Smith's College di New York

Il Consorzio Burrata di Andria IGP riceverà oggi la visita di un gruppo di docenti e studenti del Paul Smith's College di New York, in visita in Puglia per studiare il territorio al fine della creazione di pacchetti turistici enogastronomici e culturali che saranno poi offerti dai maggiori Tour Operator Americani.

«Un importante incontro - commenta il coordinatore del consorzio, il dott. Francesco Mennea -, durante il quale si discuterà dell’importanza dei prodotti DOP ed IGP e della loro capacità di rappresentare il territorio andando oltre l’aspetto gastronomico, vagliandone anche gli aspetti culturali in termini di valori intrinseci. La Burrata di Andria quale espressione di Tradizione e Sapere che si fanno Eccellenza non solo gastronomica ma soprattutto culturale, capace di rappresentare un intero territorio, di esprimere la sua capacità di fare di necessità virtù, di trasformare un problema in una risorsa, capace, di porsi all’attenzione di chi questo territorio vuole scoprirlo non solo visitarlo, non solo la vista ma anche con il gusto, la tradizione, il sapere. L’onore e l’onere di rappresentare il territorio riservato oggi solo a quei produttori che condividono i valori che la Burrata di Andria racchiude in se perché hanno adottato il Disciplinare di Produzione, potendo offrire con orgoglio ai consumatori il marchio Burrata di Andria IGP quale garanzia di Tradizione, Qualità e Tracciabilità, vera Eccellenza ed Alto Rappresentante di Andria e della Puglia intera. Infine, gli stessi cittadini che con orgoglio potranno sentirsi rappresentati dalla Burrata di Andria IGP facendone esclusiva richiesta ovunque essi si trovino».