Yes Weekend, un fine settimana scoppiettante a ritmo di beat italiano e arte

Dopo l’ennesima lunga settimana, arriva finalmente l’agognato weekend, e come ormai di consueto, vi proponiamo quanto di meglio offrono le nostre città.





Sabato 26 maggio



Vino e cultura in Puglia con gli appuntamenti di Cantine aperte.

A Ruvo di Puglia alle 19, Saggio di chitarra a cura dei corsisti del professor Franco Lorusso, a cui seguirà l’esibizione del coro dell’Università della terza età accompagnato dall’orchestra giovanile “Apulia musicainsieme” del direttore Pino Caldarola, con la partecipazione straordinaria della soprano Vita Clara Piccininno e del tenore Giovanni Mazzone.

Domenica 27 maggio

Tempo di ciliegie con Coldiretti che in piazza del Ferrarese a Bari dedica l'intera giornata a questo piccolo gioiello della nostra terra. Serata in musica a Molfetta con i Paipers in concerto presso la Cittadella degli artisti. La band pugliese di beat italiano anni 60 festeggia i propri 10 anni di carriera.

Teatro a Bitonto: alle 21.30, presso il Teatro Traetta di Bitonto, nell’ambito della manifestazione “Bitonto Cortili Aperti 2018”, andrà in scena “Due sonetti e tre Canzoni, recital di Francesco Salamina”Due sonetti e tre Canzoni, recital di Francesco Salamina”. Si tratta di un concerto per voce recitante e arpa su un tema originale e inconsueto: la Canzone petrarchesca. Questa subisce una "liberazione" nell'Ottocento ad opera di Giacomo Leopardi, tanto che il nuovo genere assume il nome di canzone libera o leopardiana.

Nella città di Andria a conclusione del percorso teatrale, alcuni soci dell’Anteas hanno organizzato, in collaborazione con la FNP-CISL, per il giorno 27 Maggio 2018, una rappresentazione dal titolo “Acqua Viva”. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro della Parrocchia “San Francesco" via Arco Piciocco, 15 ad Andria. Apertura sipario alle ore 20,00.

Per l’intero weekend

Torna per la 12ma volta a Bari la Race for the Cure, la manifestazione organizzata dalla Susan G. Komen Italia per sensibilizzare e raccogliere fondi per la lotta contro i tumori del seno. Tre giorni di salute, sport e benessere, a partire da venerdì 25 maggio, quando si inaugurerà il Villaggio della Race for the Cure in piazza Prefettura, sino a domenica 27 maggio con i 2 e 5 chilometri di corsa e passeggiata per tutti e la celebrazione delle Donne in Rosa.

Ancora tanta, tantissima arte nelle nostre città. Se si ha voglia di un weekend al mare, si può unire “il culturale” al dilettevole. A Polignano continua infatti fino a settembre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0, mentre nel Castello di Monopoli si celebra il meraviglioso mondo di Joan Mirò, con le sue “Opere grafiche 1948-1974”. A Bari "Palabra en el Mundo" nella Sala del Colonnato nel Palazzo della Città Metropolitana di Bari la terza edizione della mostra-concorso di fotografia, nell’ambito dell’omonimo Festival Internazionale di Poesia, giunto al 12mo anno.

Sempre Bari, nella galleria Muratcentoventidue, “Looking Out Looking In”, originale esplorazione collettiva sul concetto di finestra. In mostra i lavori di Giulia Caira, Lydia Dambassina, Georgie Friedman, Kristina Kvalvik-Simon Möller, Margarida Paiva ed Helena Wittmann. Se siete in città, non potete non fare un salto a visitare il “World Press Photo”, che raccoglie le migliori immagini del fotogiornalismo mondiale, compresa la vincitrice dell’edizione 2018. Nel castello normanno svevo, sempre nel capoluogo, saranno in mostra 36 opere del XVII-XVIII secolo provenienti dalle collezioni di due musei moscoviti nell’esposizione “L’icona russa: preghiera e Misericordia”, visitabile fino al prossimo 30 giugno. Ancora Russia nel museo civico di Bari, che accoglie fino al prossimo 22 maggio libri, foto e tanti altri interessanti oggetti appartenuti a Lev Tolstoj, il celebre autore di “Guerra e pace” e innumerevoli altri capolavori. L’evento è organizzato nell’ambito del Festival dell’arte russa, che si svolge proprio in questi giorni tra Bari e Polignano.

Nella pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari si inaugura alle 18.30 la mostra personale dell’artista pugliese Franco Dellerba dal titolo “Percorsi”. Fulcro dell’esposizione sarà una grande installazione realizzata con centinaia di cartamodelli di tomaie di scarpe, recuperati nel laboratorio di un calzolaio del primo Novecento, e trasformati in un’originalissima e sorprendente opera.



La Mediateca regionale di via Zanardelli dedica la mostra "Volti del XX secolo" a Cecilia Mangini, una delle figure più significative della storia del cinema italiano, nonché la prima donna a girare documentari nel dopoguerra.

Non dimenticate, se siete nei paraggi, di fare una passeggiata tra via Argiro e corso Cavour per ammirare le installazioni verdi di “Primavera mediterranea”, che quest’anno sono arricchite anche dalla musica. E se vi viene fame? Niente paura! Basta un salto in viale Einaudi, nell’area antistante l’ingresso di parco 2 Giugno, per imbattersi in “Gnam! Festival europeo del cibo di strada” dove, tra bombette pugliesi,cannoli siciliani, panini con la ‘nduja calabrese, arrosticini abruzzesi e novità internazionali non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

Negli spazi angusti dei sotterranei di via La Pergola, tra le claustrofobiche pareti in cemento e l’eco di un passato lontano, Corato accoglie invece “Bunker”, l’esposizione delle opere di Alexander Larrarte che diventerà poi un film/documentario diretto da Alessandro Piva.

Extra weekend: lunedì 28 Francesco Sàrcina e Le Vibrazioni si esibiranno in piazza Pellicciari gratuitamente per la chiusura della festa del Santissimo Crocifisso.