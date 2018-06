Chiuse al traffico il 2 giugno via e Piazza La Corte

Il Settore Lavori Pubblici-Ambiente e Mobilità informa che, con ordinanza n. 257 del 30.5.2018, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 19.00, della via e di Piazza La Corte per il 2 giugno 2018, in occasione della manifestazione “Gran Galà della Musica” che si terrà a Palazzo Ducale.