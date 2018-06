Cantiere Andria: «La nostra posizione resta saldamente ancorata a valori fondanti di centrodestra»

«In queste ore vede la luce il “nuovo Governo” a tinte giallo-verdi, colori must have dell’estate 2018, un governo per “il cambiamento” che parte da lontano, dalla variazione continua di idee e posizionamenti di codesti personaggi che si pongono l’obiettivo di cambiare il nostro paese.

Troppe le visioni contrastanti in questi giorni, troppe le correnti di pensiero, come distinte e parallele sono le storie e i modus operandi che dividono il M5s dal CDX.

La nostra posizione è e resta saldamente ancorata a quei valori fondanti e tradizionali di centrodestra, che non svenderemo per una poltrona o per un incarico “tecnico” né tantomeno politico. Abbiamo stile e costumi differenti che ci allontano dal populismo urlatore, vero cavallo di battaglia gialloverde.

#ilmiovotoconta, la poltrona di più e/o il secondo mandato anche. Come due che si odiano e poi si amano, pentastellati e grillini di “casa” nostra tengano ben a mente che il futuro di “Cantiere Andria” è sempre dalla stessa parte, dalla parte di quel centrodestra che non intenderà di certo incorrere in stucchevoli imbarazzi collettivi.

Gli andriesi si aspettano un cambiamento nello spirito e negli uomini, scevro dal malcostume dell’inciucio. Donne e uomini di buona volontà ne abbiamo, è il momento di scendere in campo a difesa dei NOSTRI VERI COLORI.

Buon Governo del Cambiamento a tutti. L’ennesimo non eletto. Su i “bicolori”. Giù le maschere».