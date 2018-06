Viabilità: divieti al traffico per manifestazione ciclistica zona via Castel del Monte il 10 giugno

Sull'Albo Pretorio del Comune di Andria è stata istituita l'Ordinanza Dirigenziale n. 270 del 04/06/2018 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alla manifestazione ciclistica denominata “2° Gran Fondo Città di Andria”.

Viene istituito domenica 10 giugno 2018 il divieto al transito veicolare, dalle ore 7:00 alle ore 9:30 e dalle 11:30 a fine esigenza; e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, dalle ore 00:00 a cessata esigenza, su via Castel del Monte, da viale P. Nenni sino a intersezione con via Vecchia Spinazzola; viale Pietro Nenni, da via SS. Salvatore a via Castel del Monte; e via SS. Salvatore.