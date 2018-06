Corpo sui binari a Bari, ritardi sulla linea ferroviaria

Questa mattina tra la stazione Marconi e Bari Centrale, sulla linea ferroviaria Lecce-Bari è stato ritrovato il cadavere di un uomo.. La vittima, che ha il volto

insanguinato, avrebbe un'età di circa 30-40 anni e indossava un cappellino. Sul posto ci sono agenti della Polfer, della Squadra Mobile e il Pm di turno del Tribunale di Bari.

Sulla tratta la circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa due ore, ritardi fino a 150 minuti. Sono in corso i rilievi tecnici per accertare le circostanze del decesso, e sono intervenuti oltre al magistrato di turno ed il medico legale, gli agenti della Polizia ferroviaria e gli investigatori della Squadra Mobile.