Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia, giunge alla IX edizione il concorso fotografico

La SIGEA Sezione Puglia e l’Ordine dei Geologi della Puglia, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione Puglia, bandiscono la nona edizione del concorso fotografico come di seguito specificato

Il concorso comprende le seguenti sezioni: A) “Paesaggi geologici o geositi”; B) “La geologia prima e dopo l’Uomo”; C) “Un’occhiata al micromondo della geologia”. La sezione A) è dedicata a immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove le forme rappresentate sono determinate dagli elementi geologici del sito. La sezione B) è dedicata a immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o geomorfologico. La sezione C) è dedicata a immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi in dettaglio ravvicinato, per esempio in macrofotografia o al microscopio.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere, attraverso le immagini, le emozioni ricevute nell’osservazione degli aspetti della geologia e dei “paesaggi geologici” della Puglia.

L'iscrizione al Concorso, la compilazione delle schede e l'invio delle immagini dovranno essere eseguiti online compilando il Form nel sito indicato entro il 30 settembre 2018.

É ammessa la partecipazione a tutte e tre le sezioni con un numero massimo di 3 opere per ogni sezione. I nomi dei files inviati dovranno indicare: cognome e nome dell’autore, sezione di riferimento e numero d’ordine, parte del titolo. Ad esempio: RossiUgo_A1_Murgia.jpg. Si accettano immagini esclusivamente nel formato digitale JPG, con dimensione minima di 3000x2000 pixel (6 Mp).

Per i dettagli, consultare questo link.