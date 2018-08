Festa del SS. Salvatore,oggi processione per le vie cittadine

Padri Dehoniani in festa per le celebrazioni in onore del SS Salvatore.

Il Santuario oggi, lunedì 6 agosto 2018 vedrà la celebrazione delle sante messe ogni ora a partire dalle 9.00.

Nel pomeriggio dopo la santa messa solenne alle ore 17,00, la processione del cristo legato alla colonna seguirà: via SS. Salvatore, Pietro Nenni, Pietro I° Normanno, Medaglia d'oro avv. G. Ceci, Brunforte, Piazza S. M. Vetere, Porta la Barra (sosta), via Orsini, Piazza R. Settimo, via Jannuzzi, Piazza Imbriani, via Porta Castello, Piazza Catuma (sosta), via Bovio, Piazza Umberto I°, via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Porta Nuova, Via Manthonè, Annunziata, Lotti, Ferdinando d'Aragona, Bertrando del Balzo, Sr. Di Schiena, Accetta, SS. Salvatore, Santuario.

Alle ore 20,30 avrà luogo la concelebrazione solenne con mons. Luigi Mansi, e concelebrata dai Sacerdoti del Santuario. Seguiranno alle ore 21,30 momenti di festa.



Sabato 11 agosto ore 07,15 / 18,00: SS. Messe ore 19,00: S. Rosario all'aperto; ore 19,30: S. Messa solenne e benedizione per gli ammalati. Preghiera per tutti i devoti del Santuario e ringraziamento.



Domenica 12 agosto ore 11,00 / 18,00 / 20,45: SS. Messe; ore 19,30 messa solenne. Ricordo dei Sacerdoti defunti. Preghiera per i Benefattori ed Devoti e promessa di impegno dei "Cavalieri della luce" e del "Gruppo di preghiera"